El clan familiar detenido por presunta venta de heroína en Juslibol, en libertad

La titular del Juzgado de Instruccion número 2 de Zaragoza decretó este viernes libertad provisional sin fianza para los siete detenidos por la Policía Nacional en el barrio de Juslibol por presunto tráfico de heroína. La magistrada, tras tomarles declaración, valoró que la cantidad de droga intervenida (226 gramos) no ha sido analizada todavía, con lo que se desconoce su composición ni pureza. Además, dado que el clan familiar investigado tiene fuerte arraigo en España, no cree que existan motivos para apreciar que haya riesgo de fuga o no comparezcan cuando sean llamados por el juzgado.

De esta manera se cierra una investigación que comenzó hace un año a raíz de las quejas de ciudadanos del barrio por el continuo trasiego de toxicómanos que acuden a la finca de los detenidos, el clan de los Jiménez, (que tiene tres viviendas) para adquirir supuestamente dosis de heroína.

Fuentes policiales informaron de que la incautación de la droga se produjo el pasado 7 de abril, cuando los agentes encontraron una bolsa blanca que contenía 226 gramos de heroína justo enfrente de una de las casas de los investigados. Por tal motivo, sospechando que podrían estar vendiendo drogas, se decidió inspeccionar la propiedad el pasado 4 de mayo, registro para el que fueron movilizadas unidades de distintos grupos, desde los GOES (operaciones especiales) a la UPR (prevención y reacción), guías caninos y el nuevo dron de la Policía Nacional.

En el registro se intervinieron 54.000 euros, 50 gramos de marihuana, 12 de cocaína, un revolver, dos escopetas de perdigones, un bastón estoque, diversas joyas de oro, relojes, 5 armas blancas, una pistola de balines, tres básculas de precisión y un ciclomotor denunciado como robado. Además en la zona común a las tres viviendas se encontraron unas veinte jaulas con gallos en su interior. Al tener sospecha de que pudieran tratarse de animales de pelea y se estuviera cometiendo un delito de maltrato animal, se solicitaron los servicios de la Unidad Verde del Ayuntamiento.

A la Policía Nacional le sorprendió al entrar en los domicilios el alto nivel de vida que tenían los detenidos, con televisiones de alta gama, joyas de oro, tablets y teléfonos de última generación.

En total, los agentes arrestaron a ocho adultos, cuatro mujeres y cuatro hombres, y un menor de edad. Una de las mujeres está embarazada y fue puesta en libertad provisional por la propia Policía el mismo 4 de mayo. El menor quedó a disposición de la Fiscalía de Menores.

Mientras, los siete restantes declararon ante la juez, asistidos por la abogada Claudia Melguizo. Todos negaron tener relación con venta de drogas, justificaron la tenencia de las joyas de oro y del dinero con ventas recientes de propiedades inmobiliarias, además de explicar que se dedican a la venta de palés de madera, vehículos de segunda mano y chatarra.