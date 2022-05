La frustración de tener cita previa para un día de fiesta

"Ya me pareció extraño que nos citaran este lunes, sabiendo que era festivo, pero tras varias llamadas al consulado y un mensaje al móvil este mismo sábado -30 de abril- recordándonos la hora a la que teníamos que acudir a nuestra cita, di por hecho que todo estaba en orden". Así cuenta el zaragozano Carlos Giménez "el enfado" que este lunes le ha provocado "tener que volver de un viaje de puente, para nada".

Su "mala experiencia" viene precedida de una cita para este 2 de mayo en el consulado de Rumanía, con la intención de renovar el pasaporte de su pareja, de origen rumano, para viajar a Inglaterra dentro de un mes.

"El 20 de febrero de este año ya cogimos hora para hacer los trámites oportunos. 2 de mayo, de 10.05 a 10.15 nos confirmaron. Conforme se iba acercando la fecha, me cercioré de que tal día era festivo, por lo que intenté ponerme en contacto telefónico para que me dieran una solución. Fue imposible que alguien me atendiera, así que nos quedamos con la duda de qué hacer. Hasta que hace dos días recibí un mensaje confirmando la cita. Estábamos en la playa, disfrutando del puente y, a pesar de que me seguía pareciendo raro que abriesen en festivo, me quedé más tranquilo", explica Carlos Giménez.

"Cuál ha sido nuestra sorpresa que, además de tener que volver antes a Zaragoza, el consulado estaba cerrado. No solo nos ha pasado a nosotros, también a todos los ciudadanos que hoy se han acercado hasta allí", apunta Giménez. Una situación que, además de ser "molesta", supone que la pareja, con casi toda probabilidad, no pueda viajar a Inglaterra el próximo mes.

"A saber cuándo nos dan cita ahora. Mínimo son dos meses de espera. ¿Qué hacemos ahora con los billetes de avión que ya tenemos? ¿Nos los va a compensar alguien?", se pregunta el zaragozano, quien asegura que la única explicación que han conseguido es la de "una persona que estaba en el edificio que nos ha dicho que nos llamarían para solucionarlo, pero ni siquiera sabemos quién era", asegura Giménez.

"Me parece increíble que a estas alturas ocurran este tipo de situaciones. ¿Es que nadie se había dado cuenta de que hoy había citaciones pendientes?". Una cuestión "surrealista" que este lunes ha dejado con "incertidumbre y sin saber a quién reclamar" a decenas de ciudadanos en Zaragoza.