La DGA, la DPZ y el club podrán opinar sobre el nuevo estadio el 31 de mayo

En el proceso de participación abierto por el Ayuntamiento de Zaragoza para acordar un nuevo campo de fútbol hay ya una fecha señalada en rojo: el 31 de mayo. Ese día, si aceptan la invitación del Consistorio, estarán invitados para dar su opinión sobre el nuevo estadio representantes del Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial y del Real Zaragoza. Será una jornada para medir el grado de participación de estas instituciones en el proyecto.

La reunión celebrada este martes por los grupos municipales para proponer posibles emplazamientos para el futuro estadio concluyó no solo con un debate sobre las ubicaciones, sino con una propuesta de un proceso participativo en el que se llama a opinar a la sociedad civil y a las instituciones. El gobierno PP-Cs planteó a los grupos una propuesta de calendario, dejando la opción de que cada partido pueda hacer sugerencias y aportaciones.

El día 10, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Recopa, comenzarán las comparecencias. En principio, será el turno de las entidades deportivas, entre las que figuran la Federación Aragonesa de Fútbol, las peñas del Real Zaragoza y el Club Deportivo Ebro. El 18 de mayo le tocaría a las asociaciones vecinales (Federación de Barrios y Unión Vecinal), Ebrópolis y la Universidad de Zaragoza (acudiría el vicerrector Ángel Pueyo) y la Universidad San Jorge.

Los agentes económicos hablarían el 20 de mayo (CEOE, Cámara, Cepyme, Ecos, Zaragoza Congresos) y el promotor de conciertos Míchel Pérez. Podemos pidió además que se sumara Horeca, la UPTA y los sindicatos. Podría estar invitado también el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, a propuesta de Podemos, así como empresas como Adidas, Mondo o Podoactiva. El día 26 de mayo podrán opinar los colegios profesionales (ingenieros, arquitectos, economistas, geógrafos).

El último, el 31 de mayo. será el del club, la DGA y la DPZ. Por su importancia, hubo quien planteó que el Real Zaragoza tenga un tratamiento especial en una sesión monográfica, pero esto no está cerrado. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó que con los nuevos propietarios ya se ha contactado, pero que la comunicación ha sido de mera cortesía y no se ha hablado del campo. La DGA no aclaró si asistirá a la espera de recibir la invitación formal.