Confiesa que manipuló el gas y causó la explosión que dañó 27 pisos en Zaragoza

La tremenda explosión que el 12 de noviembre de 2016 hizo temblar un edificio de 10 plantas en la avenida Tenor Fleta de Zaragoza no fue intencionada pero tampoco accidental. El inquilino del 9º F, epicentro del suceso, había negado durante los últimos cinco años cualquier responsabilidad en los hechos. Sin embargo, Carlos Román Sánchez acabó confesando ayer en el juicio que manipuló la válvula de paso del gas de su vivienda, quitó la pieza de cierre para permitir que se expandiera por todas las habitaciones y transcurridos unos minutos se encendió un cigarrillo.

Por increíble que parezca, no hubo que lamentar fallecidos, pero tres personas resultaron lesionadas: la de mayor gravedad, el propio acusado, que sufrió quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo y pasó tres meses hospitalizado. Como consecuencia de la explosión, su casa y la de la vecina, de 83 años, quedaron prácticamente arrasadas. La onda expansiva afectó a otra veintena de viviendas de la finca, así como a tres pisos del número 36 de la misma avenida; uno de la calle de José Pellicer y a otro de Wenceslao Fernández. Pese a ello, el responsable de semejante destrozo aún podría evitar la cárcel.

La Fiscalía siempre entendió que lo ocurrido había sido una imprudencia, acusó por delitos de estragos y lesiones y solicitó una condena de 4 años de prisión. La acusación particular, a cargo del letrado Óscar Espinosa, sí apreciaba al principio una intencionalidad o dolo, de ahí que pidiera un castigo bastante mayor: 23 años de cárcel. La titular del Juzgado de lo Penal 2 había reservado toda esta semana la sala de macrojuicios de la Ciudad de la Justicia para celebrar la vista, pero la confesión in extremis del acusado la redujo a una única sesión. Porque este pactó una condena de tres años y medio que todavía no está claro si cumplirá. De hecho, su abogado, Mauricio Izquierdo, propuso ayer la suspensión extraordinaria de la sentencia por alcoholismo.

El vecino que causó la explosión, ayer, junto a sus abogados, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Oliver Duch

"Un jarro de agua fría" para los vecinos afectados

A los vecinos afectados por la explosión, que habían sido citados a declarar como testigos, el acuerdo alcanzado con Carlos Román les cayó como «un jarro de agua fría». Tras escuchar el fallo, la mayoría se mostraban incrédulos. «Entonces, ¿ni tiene que pagar ni va a prisión? Vamos, que semejante destrozo le sale casi gratis», comentaba una de las perjudicadas tras recordar que aquel día sintió que el suelo del piso se abría bajo sus pies.

Pero lo cierto es que todavía queda mucho por dirimir, ya que la acusación particular no está a favor de la suspensión de la condena y está dispuesta a recurrirla ante la Audiencia Provincial. «Se ha demostrado que esta explosión pudo costar muchas vidas y entendemos que el castigo debe cumplirse», decía el abogado Óscar Espinosa. Este ya consiguió en su día una orden de alejamiento que impide al acusado acercarse al edificio, medida que se prolongará hasta 2027.

El Código Penal contempla la suspensión extraordinaria de una pena inferior a cinco años de cárcel cuando el condenado sufre algún tipo de adicción. Pero para conseguir esta gracia, la defensa del causante de la explosión deberá acreditar antes que el día de los hechos se encontraba borracho y que actualmente está en tratamiento para dejar el alcohol. Las aseguradoras que indemnizaron a los vecinos también pueden ahora reclamarle esos pagos.