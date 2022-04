El joven agredido en Cadrete recibió al menos seis cuchilladas

El joven agredido en la madrugada del domingo en Cadrete continúa ingresado en estado grave en el Hospital Miguel Servet, donde fue trasladado la pasada madrugada con seis heridas de arma blanca. El herido, vecino de María de Huerva, fue atacado por un individuo en las inmediaciones del pabellón polideportivo, donde se estaba celebrando una verbena por el día de San Jorge. Varios jóvenes que había en el lugar acudieron en su ayuda y evitaron que el agresor continuara clavándole el cuchillo. Luego se dio a la fuga, pero fue detenido media hora después por la Guardia Civil.

Según fuentes de este cuerpo, el suceso se produjo en torno a las 3.30, en el parquin de las piscinas municipales de la localidad zaragozana. El agresor, un vecino de Zaragoza cuya identidad y edad no ha trascendido, obligó por la fuerza al joven a introducirse en la parte de atrás de un turismo que, al parecer, había robado con anterioridad. Una vez en los asientos traseros, le clavó varias veces (al menos, seis) un cuchillo o una navaja.

La agresión fue presenciada por otras personas, algunas conocidos de los implicados, que sacaron al herido del vehículo e intentaron detener al atacante golpeando y rompiendo los cristales del coche, pero este logró ponerse al volante y salir huyendo del lugar a toda velocidad. Su fuga, no obstante, no duró mucho porque media hora después varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci) de la Guardia Civil que acudieron al lugar con rapidez lograban dar con su paradero y detenerlo. Los testigos de los hechos facilitaron a los funcionarios la matrícula del turismo y la identidad del huido.

Mientras los agentes buscaban al atacante, al herido le prestaban los primeros auxilios en el botiquín del pabellón, donde fue trasladado por varias personas, entre ellas el alcalde, Rodolfo Viñas, y los concejales Alberto Martínez y Lucía Remírez. Hasta que llegó la ambulancia lo atendió Elvira Pezonada, enfermera y vecina de Cadrete.

"Fue una suerte que estuviera y siempre que hay un sanitario se ofrece para ayudar", destacó ayer el alcalde. El lesionado no llevaba camiseta, sangraba abundantemente y presentaba heridas en la cabeza, un hombro y en el abdomen y tuvo que ser intervenido cuando ingresó en el hospital porque llevaba afectado algún órgano vital. No obstante, su vida no corre peligro, según indicaron las mismas fuentes de la Guardia Civil.

Rodolfo Viñas lamentó lo ocurrido y deseó que el herido se recupere. El alcalde indicó, no obstante, que los implicados en el incidente y amigos suyos son los mismos que muchos fines de semana "causan problemas" y que los conflictos "se remontan a tiempo atrás".

"Es una pena que para divertirse salgan armados a la calle. Son una minoría, desde luego, pero son un peligro y esto no debe ni puede pasar nunca más", manifestó Viñas.

Los agentes de Seguridad Ciudadana trasladaron al detenido a las dependencias policiales como presunto autor de un delito de lesiones graves o de tentativa de homicidio, según la valoración jurídica que se haga de la agresión. Probablemente este lunes será puesto a disposición judicial.