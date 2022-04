Un abarrotado Pignatelli acoge a los aragoneses con pintacaras, vino y jotas

En los jardines del Pignatelli hay sitio para todo el mundo. Decenas de niños con las caras pintadas se afanan, dispersos en diminutas mesas, en crear algo de arte en forma de manualidad. A su lado, un grupo de personas disfruta de una cata de vinos de la tierra, mientras en la Sala de la Corona suena la imponente voz del jotero Nacho del Río. Otros chavales se divierten entonando los lemas que lanza una caracterizada bucanera desde lo alto de un barco pirata, y también los hay que contemplan asombrados unas acrobacias circenses de lo más llamativas. Miles de aragoneses se han acercado este sábado a la sede del Gobierno autonómico para disfrutar del día grande de la Comunidad. En el menú, música en directo, gastronomía local, juegos, dance y exposiciones.

Todos coincidían. Había "muchas ganas" de disfrutar del Día de Aragón como antes de la pandemia. Y las filas que se han formado a la entrada del edificio, que a ratos casi llegaban hasta la plaza de toros, daban buena cuenta de ello. Los más madrugadores ya aguardaban para acceder incluso antes de que se abrieran las puertas, aunque hasta media mañana no se ha animado realmente la afluencia. Miguel y Marisa, vecinos de Zaragoza, han sido de los primeros en recorrer las instalaciones de la DGA cuando todavía no estaban tan llenas y se han mostrado "impresionados" por las dimensiones del espacio y sus siete patios. "Teníamos curiosidad, no habíamos entrado nunca y es impresionante. Es interesante que lo abran al público", han explicado, mientras contemplaban uno de los carteles expositivos que resumen las diferentes legislaturas de Aragón.

También Toñi Hernández, que ha acudido junto a su familia llegada de Gerona, aseguraba estar "encantada" por tener el "privilegio" de poder conocer el inmueble y disfrutar de los actos previstos. Entre ellos, la cata de vinos, para la que se han apuntado previamente pues el aforo es limitado. Y por suerte han estado rápidos, pues ha sido una de las actividades más solicitadas y poco después de las 10.30 ya se habían cubierto las 32 plazas disponibles para la jornada. Según ha contado esta zaragozana, su agenda para la jornada era de lo más apretada. "Queremos ver la actuación de alguno de los grupos musicales y de Nacho del Río. También iremos al paseo de la Independencia y al Palacio de Sástago", ha contado encantada.

Conforme avanzaba la mañana, el Pignatelli se iba llenando de actividad. Y, tal y como ha dicho el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, hay programación "muy diversa y para todos los públicos". "Este año además hemos querido hacer un subrayado muy especial para la candidatura de la jota, este género tan nuestro, al listado de bien cultural inmaterial de la Unesco, con cuatro actuaciones de grandes artistas", ha enfatizado. La orquesta Reino de Aragón ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a las actuaciones musicales, con conciertos de piano, metal y cuerda repartidos por los diferentes patios.

Después ha llegado el turno del dance, cuando los grupos de Bulbuente y El Rabal han cosechado un buen puñado de aplausos. "Yo soy de Bulbuente y ha venido a ver a mi pueblo. Es espectacular, se te pone la piel de gallina", expresaba Blanca Perales sin quitar ojo de la actuación. "Está muy bien que el Gobierno de Aragón organice una jornada así y dé oportunidad a los pueblos", ha indicado, aunque ha añadido que echaba de menos algo más de representación de municipios de Huesca y Teruel.

También ha habido sitio para los espectáculos circenses, entre ellos, el de la compañía Seon Infinit, que ha atraído a un buen número de espectadores y ha logrado arrancar numerosas carcajadas, especialmente al público infantil, con su combinación de humor y acrobacias.

Y entre una cosa y otra, los asistentes al Pignatelli han podido disfrutar de un mercado de artesanía y gastronomía en uno de sus patios. Entre otros productos, los comerciantes ofrecen pastas, hamburguesas de ternera, cervezas artesanas, mermeladas, encurtidos, quesos y miel, y también joyas y diversos juguetes tradicionales. Concha Molina, una de las vendedoras, que tiene olivas y tomate seco de Caspe, entre otros alimentos, es una de las veteranas en la fiesta grande de Aragón. "Ya había muchísimas ganas de retomar la normalidad y volver a ver a los compañeros", ha comentado.

Sin olvidarse de Ucrania

Además, el Gobierno de Aragón ha colocado un mural para que los asistentes pueden dejar sus mensajes de apoyo a Ucrania. Concha Felices ha sido una de las primeras en mostrar su solidaridad con estos ciudadanos por las trágicas consecuencias del conflicto que se están viendo obligados a sufrir. "He escrito mensaje breve y conciso, porque en el siglo XXI esto no debería existir: 'Que pare ya la guerra y paz'", ha expresado tras colocar su pegatina. Por su parte, su marido Juan Luis Zarca ha puesto: "Hermanos en la paz y mucho más unidos ahora". Ambos se han mostrado encantados con la jornada de puertas abiertas del edificio, al que han acudido sobre todo para ver las actuaciones musicales.