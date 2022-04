Manuel Arnal: "El estadio no puede hacerse fuera de la ciudad consolidada"

Antes de afrontar su nueva etapa al frente de la Federación de Barrios (FABZ), ¿qué balance hace de estos últimos años?

Ha sido una etapa muy dura, con la crisis, la pandemia… Ha habido que trabajar mucho en una situación muy mala, ya que además hemos sufrido un severo recorte económico por parte del Ayuntamiento. Tenemos la mitad del presupuesto, lo que ha supuesto reducir a la mitad la plantilla. El voluntariado funciona, si no habría sido imposible.

¿Ese voluntariado sigue comprometido o falta renovación generacional?

Las nuevas tecnologías tienen una parte muy positiva de transmisión de la información pero una negativa por la falta de compromiso. No es lo mismo colaborar activamente en minimizar los daños de la guerra que enviar un wasap de ‘Yo estoy con Ucrania’. Hay un voluntariado muy consciente pero que desgraciadamente no es mayoritario. Ocurre en toda la sociedad, que es individualista e ‘inmediatista’. El voluntariado es todo lo contrario.

Recientemente se movilizaron por la escalada de precios.

Nos dicen que es una situación coyuntural pero son ya muchos meses. Es cierto que se ha dado la tormenta perfecta, pero se ha sido lento en las soluciones y no se ha sido osado. No pedimos soluciones mágicas pero sí tomarlas antes.

¿Se han sentido abandonados por el Ayuntamiento?

La participación exige información, formación y medios. Las democracias requieren de una sociedad civil estructurada y participativa, lo dice la Unión Europea. Si no, hay despotismo ilustrado, y aún peor, una apatía con abstenciones brutales. En ese río revuelto están ganando opciones de extrema derecha.

¿También en Zaragoza?

Si el alcalde defiende que los presupuestos son mejores pactados con la extrema derecha está enviando un mensaje muy directo… y muy peligroso.

¿Qué reivindicaciones siguen sin cumplirse en materia de movilidad?

El paradigma ha cambiado y hay que tomar decisiones duras que tiene que asumir la ciudadanía. Es evidente que hay que reducir el transporte privado, por la contaminación y porque no es eficiente ni desde el punto de vista social ni económico. Por lo tanto, hay que potenciar el transporte público. En concreto, lo que hace falta es un transporte de alta capacidad, y eso solo tiene un nombre, el tranvía.

No es la idea de este gobierno.

Dijeron que no al tranvía, pues que enseñen cuál es su modelo de futuro. Comprar autobuses eléctricos está bien, pero eso no aborda el diseño de la movilidad. Hay que dar una solución de alta capacidad al eje este-oeste, hay que resolver la intermodalidad de la estación de Delicias… No entendemos cómo no se han aprovechado los fondos europeos para dar un salto en este sentido.

La zona de bajas emisiones está al caer.

Nos tememos que se trabaje con ‘cortedad’, pero también que si no se acompaña de medidas en favor del transporte público y de la peatonalización acabemos llenando la ciudad de coches eléctricos privados y colapsando igualmente el centro. Además, en los barrios populares hay un parque de vehículos muy obsoleto y contaminante. No se le puede pedir a la población con rentas más bajas que haga un sobreesfuerzo mientras que el desplazamiento al centro está penalizado sin alternativa clara.

¿Qué opinión tiene la FABZ de la nueva Romareda?

La asamblea determinó por unanimidad que no es un proyecto prioritario. Pero si ha de hacerse, no puede ser fuera de la ciudad consolidada y con recalificaciones urbanísticas a la carta. Hay que estudiar si su ubicación actual permite una reforma adecuada. Y si la gestión del campo es privada, debe haber una repercusión económica que beneficie a la ciudad.

Han sido muy críticos con el Bosque de los zaragozanos.

Un proyecto de esas características, que va a abarcar varias corporaciones, no se puede plantear sin participación y con poca transparencia. Nos hemos retirado de la comisión de seguimiento porque hacen actuaciones al margen de las juntas de distrito. Además, el plan tiene un raro tufo a propaganda.

¿Se está discriminando a los barrios frente al centro?

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en los barrios populares, que son los que tienen un déficit innegable de equipamientos, pero eso ahora se ha parado. Para que la ciudad sea igualitaria y no a dos velocidades, el mayor esfuerzo inversor se tiene que realizar en los distritos con la renta más baja.

Parece que se reactiva la futura ordenanza del ruido. ¿Cómo se conjuga el descanso y el negocio?

El descanso nocturno es un derecho fundamental avalado por sentencias del Tribunal Constitucional. Queremos dar un toque de atención al Ayuntamiento porque se está incumpliendo la ley. No puede ser que los vecinos tengan que ir al juzgado para defenderse por este asunto. Tiene que haber control, sonómetros y la Policía tiene que hacer su trabajo, no nos vale la falta de efectivos.