"La chica es muy maja, trabajadora. Para robar no era necesaria tanta violencia"

"Esas cosas no se entienden. El matrimonio lleva ya un tiempo desde que los dueños de siempre se fueron a vivir a Cuarte, aunque ahora han vuelto a vivir por aquí. La chica ayuda a sus padres, es muy maja, trabajadora. Para robar no era necesaria tanta violencia". Así explicaba una vecina de la calle Gabriel Gombao el salvaje asalto al bar Casa Amado sobre las 22.00 del pasado viernes 8 de abril; el local está situado en el número 3 de esa vía del barrio de La Paz, que linda con el Torrero tradicional.

NOTICIAS RELACIONADAS Brutal paliza a la camarera de un bar del barrio La Paz para robarle

La joven L. L., de 24 años y nacionalidad china, que estaba a cargo del bar en el momento del robo, sufrió heridas de consideración por los golpes que le asestaron los dos asaltantes, registrados en el vídeo de seguridad; la agresión, brutal y a todas luces desmedida en el momento en que la chica se disponía a cerrar al bar, acabó con la muchacha en el Hospital Miguel Servet, donde continúa en recuperación, ingresada en planta.

El establecimiento ha permanecido cerrado todo el fin de semana, el lunes y seguía así en la mañana de este martes 12 de abril. "No sabemos cuándo abrirán, supongo que estarán pendientes de la chica", explicaban en el bar Teresa, situado en la esquina de la calle Coruña con Lasierra Purroy, a apenas 30 metros de Casa Amado. En otro comercio de la zona contaban que se habían enterado del suceso a la mañana siguiente, por lo avanzado de la hora a la que ocurrió. "Es una pena que vuelva la intranquilidad por aquí; ahora ha sido lo del robo y la paliza, pero en estas calles se están dando muchos asaltos a vecinos mayores, parece que son el nuevo objetivo, aunque no todos hayan sido violentos... pero el susto no se lo quita nadie al que le pasa".

En Torrero se seguía hablando del suceso a día de hoy. "No sé si tendrá algo que ver, pero hay un piso okupado muy cerca del bar -comentaba un tendero de la Avenida América- y se sabe que entra y sale mucha gente a horas raras. Y ahora esto. En fin, lo importante es que la chica se recupere bien".

Actualmente hay censados algo más de 220 ciudadanos chinos en el distrito Torrero-La Paz, y la mayor parte se dedica a actividades comerciales relacionadas con la restauración y el sector servicios. En el pasado ya se han dado en la zona episodios de violencia hacia ciudadanos de etnia oriental sin que aparentemente mediara provocación o conflicto previo.