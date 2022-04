Víctor Ruiz no repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía de Calatayud

Víctor Ruiz de Diego no será el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Calatayud para las próximas Elecciones Locales y Autonómicas, previstas en el primer semestre de 2023. Así lo comunicó hace dos semanas durante la asamblea extraordinaria para la renovación del comité local del PSOE y lo ratificó ayer en la primera reunión de constitución del mismo órgano. "El partido necesita un nuevo referente, al que daré todo mi apoyo desde el sitio que me corresponda", explica el que es a día de hoy portavoz en el Ayuntamiento de Calatayud.

En el encuentro del 25 de marzo, se aprobó por unanimidad la nueva composición del comité local, que lo situó como secretario general. "No seré un obstáculo y colaboraré desde donde pueda", asegura. Según sostiene, el paso lo da por iniciativa propia y ante la necesidad de un impulso para que el partido tenga opciones de ser primera fuerza en los siguientes comicios.

"Me encuentro en mi mejor época política, pero con eso puede que no sea suficiente", explica. En cuanto al balance de estos casi 20 años, Ruiz reconoce que "entré con una mayoría absoluta del PP y tres concejales y con el trabajo de todos los equipos que me han acompañado llegamos a la Alcaldía y en mayo de 2019 obtuvimos siete ediles".

También contrapone que "en mi etapa, la transparencia y la democratización de la gestión fue nuestra norma", mientras que, a su juicio, "ahora dominan las peores actitudes antidemocráticas y oscurantistas". "En mi etapa había miembros de todos los partidos en la Junta de Gobierno, a mí se me cesó; tenemos muchas dificultades para acceder a los expedientes, con demoras de meses y por la intervención del Justicia y la norma de gobierno es a base de decreto".

Ruiz, afiliado desde 1982 en las Juventudes Socialistas y desde 1986 en el partido, ha sido concejal desde 2003. Entre 2007 y 2011 fue alcalde de la ciudad, en un tripartito con CHA y PAR. Desde aquel momento se ha mantenido como portavoz del grupo municipal y desde las elecciones de 2019 es senador por la provincia de Zaragoza.