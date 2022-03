Delacueva: "Lo que nos llega de ingresos de plataformas digitales es ridículo"

El cantante del grupo aragonés Delacueva, Manuel de la Cueva, ha afirmado a Efe, con motivo del concierto que ofrecen este jueves en Logroño, que lo que les llega en ingresos por tener su música en plataforma digitales “es absolutamente ridículo y ofensivo, pero, al final, son las cartas con las que hay que jugar ahora mismo”.

El grupo Delacueva presenta en Logroño su primer disco homónimo, con un concierto en la Sala Fundición, en el que estará acompañado de la banda musical Sonorama.

De la Cueva (Zaragoza, 1994) ha indicado que el inicio de un grupo musical nuevo “es muy difícil" y cree que, de las disciplinas artísticas, "la música es, entre comillas, la menos complicada porque es la que más se consume y de las que más conecta de una manera visceral con el público”.

“Al final, si no lo haces porque es lo único que concibes hacer en la vida, no hay otra manera, no me imagino mi vida no haciendo música y no dedicándome en cuerpo y alma a la banda”, ha precisado.

En lo referente al sustento de un proyecto musical, ha destacado que “el hecho de que la música esté en plataformas digitales, que sí que está regulado y es legal, a nivel de ingresos es una ruina”, pero “es jugar con estas cartas o no jugar, es así de duro y hemos venido a jugar”.

El primer disco de Delacueva fue grabado gracias a los premios de los concursos musicales 'Ambar Z Music' y 'PopyRock' del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo sello discográfico ha editado este álbum, que ha sido autoproducido por la propia banda, ha apuntado.

Para él, “la autoproducción tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Lo positivo es la libertad, que puedes hacer lo que quieras y estás al 100 por cien a las riendas de tu proyecto, entonces, eso es muy bueno en todos los sentidos de la creación”.

“Lo malo es que el tema de la promoción y la publicidad es mucho más complicado, tenemos que hacerlo, de igual manera, todo nosotros”, ha expresado De la Cueva, quien ha definido este disco como “divertido” y hecho “para que la gente pudiera bailarlo y pasarlo bien”.

Ha concretado que en 'Delacueva', grabado entre finales de 2019 y principios de 2020, este grupo ha hecho “lo que apetecía, sin casarse con nadie en cuanto a estilos: Si ha salido así es porque ha apetecido”.

“En directo, en los escenarios, nos lo pasamos muy bien e intentamos salir con mucha energía porque nos ha tocado defender este disco con la gente sentada y con mascarilla en los primeros conciertos. Entonces, de alguna manera, teníamos que compensar esa situación”, ha resaltado.

De la Cueva ha señalado que la creación de este disco “fue un parto complicado porque, de repente, pasó la pandemia de la covid-19” y el álbum se les quedó “debajo del brazo, a verlas venir”, y tuvieron que “rehacer el calendario y adaptarse a las circunstancias”.

Precisamente por el “parto complicado” que ha supuesto sacar al mercado este primer trabajo de Delacueva, entre sus proyectos futuros se encuentran centrarse en “moverlo” a base de conciertos, y, aunque tienen “cosas nuevas en la recámara, va a pasar tiempo hasta que se grabe y se saque”, ha concluido.