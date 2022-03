El PP acusa a Lambán de "sobreactuar" porque conocía "hace meses" el reparto de sedes olímpicas

El Partido Popular ha acusado al presidente aragonés de "sobreactuar" al criticar la propuesta del comité técnico sobre la candidatura olímpica del 2023, ya que tres de los 12 miembros de este organismo que ha negociado el reparto de las sedes y las disciplinas fueron designados por el Ejecutivo autonómico. "Nos sorprende la sorpresa de Javier Lambán, parece una sobreactuación, porque nadie se explica, nadie puede creer, que no conociera desde hace meses cuál era la línea de trabajo porque hay representantes de Aragón", ha declarado el presidente provincial del PP en Huesca, Gerardo Oliván. No entiende cómo Aragón no ha podido influir para conseguir un resultado más equilibrado en la distribución.

El comité técnico encargado de redactar la propuesta está formado por 12 personas, seis nombradas por el COE y el resto por los gobiernos autonómicos de Cataluña y Aragón. Desde diciembre se han estado reuniendo para preparar el documento final que el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha enviado al Gobierno de España, a la Generalitat y a la DGA.

Según Oliván, si disciplinas como el esquí alpino, uno de los deportes estrella de los Juegos de Invierno, se quedan en Cataluña, será esta comunidad la que recogerá el beneficio del impacto mediático. Lo mismo en cuanto a la inversión prevista de 1.400 millones de euros. "No sabemos cuántos se invertirán en Aragón para ver si la propuesta es en plano de igualdad", ha señalado el responsable del PP de Huesca, recordando además que "en Cataluña hay disciplinas en todos los valles y aquí solo en el valle del Aragón".

El PP también presentará una propuesta en el pleno de la Diputación, lo mismo que anunció el PSOE. En su caso instará al Gobierno de España a ejercer sus competencias en los proyectos olímpicos para que haya una candidatura única española en igualdad de condiciones para los territorios participantes. Y solicitará al Gobierno de Aragón que inste al COE a hacer un nuevo documento que incluya a los valles de Tena y de Benasque, e incluso valore realizar alguna prueba en la comarca de Sobrarbe.

El PP ha exigido además al Ejecutivo autonómico la redacción de un Plan Estratégico de la Nieve, independientemente de la candidatura, para garantizar la viabilidad de un sector fundamental para la provincia de Huesca, con la mayor participación de todos los agentes.

Gerardo Oliván se ha referido al proyecto de unión de estaciones entre Astún y Candanchú para pedir claridad y transparencia. "Queremos saber quién gestiona esos fondos (Europa lo financiará con 8 millones de euros) y si hará falta poner más dinero, y cuándo se hará la unión con Formigal. Nadie contesta a esas preguntas". Tampoco conoce, pese a que reiteradamente se ha interesado en el pleno de la Diputación, por los 3 millones de euros comprometidos en inversiones en el entorno de las estaciones.