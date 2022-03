El comité de las instalaciones deportivas de Zaragoza mantiene la huelga y exige una nueva oferta para reforzar la plantilla

Las instalaciones deportivas de Zaragoza están a punto de entrar en su tercer fin de semana de huelga. Tras la última reunión, que se produjo este martes en el Ayuntamiento, el comité ha confirmado que las protestas siguen su curso porque no hay ninguna nueva propuesta por parte del Ayuntamiento para paliar el déficit de la plantilla. Y precisamente el pleno ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de la derecha, una moción presentada por el grupo de ZEC que instaba a cubrir las vacantes en el servicio. Durante el debate, la coalición PP-Cs ha defendido su última oferta, que pasa por la contratación de 24 personas y que los trabajadores consideran "insuficiente".

Desde CC. OO. Aragón han denunciado lo que consideran una "decepcionante respuesta" del gobierno municipal a sus reclamaciones que, como ha recordado el concejal de ZEC Alberto Cubero, no tienen que ver con un aumento de salario sino con reforzar la plantilla y garantizar que se cubran las jubilaciones. Según han dicho, el último encuentro entre ambas partes se celebró a petición del comité, que presentó una solicitud por escrito, lo que consideran un "menosprecio" tanto a los huelguistas como a los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de los paros y una muestra de "falta de voluntad de llegar a un acuerdo".

No obstante, en el salón de plenos el concejal de Personal, Alfonso Mendoza, ha defendido la propuesta que hace el Consistorio, que ha considerado "histórica" porque supondrá una inversión de un millón de euros y permitirá la conciliación de los trabajadores. Además, ha considerado que el déficit de empleados se arrastraba desde los anteriores gobiernos y ha criticado a los grupos de la izquierda por poner "piedras en el camino de la solución". Ha pedido, para apoyar la moción, hacer referencia a este plan, pero no ha sido aceptado.

Por su parte, la conejal delegada de Deportes, Cristina García, ha asegurado que la solución del conflicto está "cerca". Según ha dicho, el gobierno se ha comprometido a que las plazas que se creen en la plantilla a través de un plan de empleo (serían once de las 24) se mantengan y no desaparezcan al cabo de tres años. También ha incidido en que no se externalizará el servicio.

Por otro lado, el comité de huelga está ultimando su propia oferta, que presentará a los trabajadores este jueves y que, si es respaldada, hará llegar al gobierno al día siguiente.