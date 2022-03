El rey del 'simpa' vuelve a actuar: detenido de nuevo por no querer pagar en un restaurante del centro de Zaragoza

De nada sirven las detenciones: Antonio Miguel Grimal Marco, famoso por apretarse opíparas comida y negarse a pagar la cuenta, volvió a hacer lo mismo este domingo, 27 de marzo, en el centro de Zaragoza.

Así, la Policía Local de la capital aragonesa ha comunicado este lunes que el ya famoso por hacer 'simpas' en numerosos establecimientos de Zaragoza fue detenido el domingo pasado a las 17.00 en un local de la calle San Miguel, después de negarse a pagar los 47.50 euros que costaba la comida.

Aunque la Audiencia Provincial de Zaragoza lo envió a prisión el pasado 13 de marzo, cuando ya acumulaba nueve detenciones este mes por irse sin abonar la factura de diferentes restaurantes, ha vuelto a la carga apenas dos semanas después con el mismo modus operandi.

"Sospeché que quería salir a fumar y no iba a volver a pagar"

El lugar elegido para comer sin abonar el importe ha sido en esta ocasión la hamburguesería Goiko. La joven camarera Marianela Peña todavía no sale de su asombro ante lo ocurrido. Según explica, el peculiar 'cliente' llegó sobre las cuatro de la tarde, ocupó una mesa junto a un extremo de la barra y pidió una Kevin Bacon (la hamburguesa 'best seller' del local, de 12,9 euros) con patatas finas, una ensalada César (11,9 euros) y teques (palitos rellenos de queso, 8,9 euros). "De beber pidió tinto de verano, me sorprendió que de los tamaños que le dije que había, eligiera la jarra más grande para él solo", explica Marianela. Por último, pidió un café con whisky y helado.

Marianela Peña, camarera de Goiko, junto a la mesa que ocupó el rey del 'simpa', Antonio Miguel Grimal Marco. Oliver Duch

Una vez que acabó de comer, empezó a pedir tabaco a los otros clientes de muy malos modos. "Entonces sospeché que quería salir a fumar y no iba a volver a pagar, así que aunque un compañero tenía un paquete, le pedí que no le diera".

Y llegó el momento de pasarle la cuenta: "Dijo que se había dejado en casa el chaleco donde llevaba la cartera y el móvil. Me quedé en shock, es la primera vez que me ha pasado algo así, ¡y él estaba tan tranquilo!", exclama la camarera.

"Dijo que se había dejado en casa el chaleco donde llevaba la cartera y el móvil. Me quedé en shock, es la primera vez que me ha pasado algo así, ¡y él estaba tan tranquilo!"

"Así que llamé al jefe y me dijo que avisara a la Policía. Cuando llegaron los agentes, les dijo: sé que vosotros ya me conocéis, yo a vosotros no". El experimentado pícaro recibirá la enésima denuncia por no querer pagar la consumición.

Exterior de la hamburguesería Goiko, en la calle San Miguel. Oliver Duch

Natural de Barcelona y de 47 años de edad, Antonio Grimal es conocido entre la Policía y en los juzgados zaragozanos y en los locales a los que sablea, dado que lleva al menos cuatro decenas de denuncias por irse sin pagar de establecimientos después de dar cuenta de copiosas comidas con café y copa incluida. Las denuncias de este mes de marzo van desde los 13 euros hasta los 97.

De hecho, no es la primera vez que Antonio Grimal come tranquilamente y se niega a pagar en un restaurante de la misma calle San Miguel de Zaragoza. Lo hizo hace apenas un mes en el restaurante Plaza Goya, ubicado a apenas unos metros del Goiko. "El viernes pasado iba a ser el juicio, pero como estaba en prisión no se celebró", dice Marlon Gutiérrez, responsable del citado local. Según explica, el especialista en 'simpas' llegó al Plaza Goya cuando la cocina estaba cerrada, así que degustó varias tapas de la barra, como torreznos, bocadillos y montados, y se tomó dos coca colas, dos cervezas, un café, un helado y dos cubatas. En total, unos 45 euros que se negó a pagar. "Llamad a la policía", pidió con su habitual parsimonia. Y llegaron los agentes y se lo llevaron detenido. Pero duró poco, como siempre.

Desde que lleva operando de este modo, nunca se ha enfrentado a grandes multas por su actuación. La vez que vivió la situación más comprometida judicialmente fue el 19 de diciembre de 2017 en la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuando la Policía lo llevó esposado desde la prisión de Zuera después de que los jueces tomaran la decisión de enviarlo a la cárcel debido a que se negaba a responder sus reiteradas citaciones y por temor a que siguiera cometiendo estafas.

Más información El especialista en ‘simpas’ vuelve a prisión tras ser detenido nueve veces en un mes en Zaragoza

Sin embargo, pudo beneficiarse de la doctrina del Tribunal Supremo dictada dos meses antes de su detención en una sentencia que establecía que en casos de delitos leves no se puede aplicar la agravante de reincidencia porque se impondrían a los encausados "penas desproporcionadas".