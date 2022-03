Muere un cazador de 61 años ahogado en una balsa de Zuera

Los bomberos han rescatado este domingo, sobre las 20.00, el cuerpo sin vida de un cazador zaragozano de 61 años que se ahogó en una balsa de Zuera. La Policía Local de Zuera, con la ayuda de un dron, había localizado el cadáver del hombre sobre las 18.30.

Al parecer, el cazador se habría introducido en la balsa cuando intentaba rescatar a su perro que había caído en ella, según señalaron desde la Guardia Civil, y por razones que se desconocen no pudo salir del depósito.

Un compañero de cacería de la víctima se alertó cuando al mediodía no pudo ponerse en contacto con él ya que no le contestaba al teléfono y no había regresado a casa. Ambos habían quedado para comer con otros amigos a las 13.00. Fue en ese momento cuando empezó a buscarlo y localizó su vehículo en un camino a unos 200 metros de la balsa donde finalmente se encontró su cuerpo. Su amigo vio en el agua a un perro y a un zorro ahogados y encontró junto a la balsa la gorra que solía utilizar. Entonces, asustado, dio aviso de lo sucedido a la Guardia Civil.

La zona se sobrevoló con un dron de la Policía Local de Zuera, que permitió localizar lo que podía ser un cuerpo en el fondo de la balsa, no muy lejos de la orilla. El agua estaba lo suficientemente clara como para identificarlo. Para poder rescatar el cadáver, tuvieron que intervenir los buceadores de bomberos. La balsa, según han confirmado fuentes de la Policía Local del municipio, se encuentra vallada. Todo hace suponer que tanto el animal como el hombre pudieron acceder por un espacio que queda por debajo del cercado.

El cuerpo de bomberos recibió el aviso del 112 sobre las 18.50 de este domingo. Hasta el lugar del suceso se desplazaron con una ambulancia, un vehículo de mando y 2 lanchas de rescate acuático. También participaron en la búsqueda voluntarios de Zuera.