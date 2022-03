El conductor ebrio que intentó huir tras un atropello mortal en Zaragoza pide la libertad ocn una fianza de 1.500 euros

"Me he golpeado contra una paloma". Eso fue lo que contestó Luigi Anthony V. M. el pasado 27 de febrero cuando una pareja de la Policía Nacional lo vio parado sobre las 7.15 en la calle de Palencia de Zaragoza y le preguntó por los importantes daños que presentaba su coche. El joven, de 27 años, fue consciente enseguida de que aquella explicación resultaba inverosímil, máxime cuando el vehículo arrastraba el parachoques, tenía bollada la carrocería y presentaba dos fuertes impactos en el parabrisas. Así que cambió de versión y admitió que había sufrido un accidente. No sabía con qué había chocado, dijo, pero le entró miedo y decidió marcharse.

No muy lejos de allí, a la altura de la gasolinera Repsol de la avenida de José Atarés, un joven de 18 años y su amiga, de 19, yacían malheridos sobre el asfalto. Acababan de ser atropellados por un Peugeot 3008 de color negro, el mismo al que los agentes habían dado el alto en el Arrabal. Según los testigos, el conductor pisó el acelerador al salir de un semáforo y no hizo maniobra alguna para esquivar a los chavales. Pero es que tampoco se detuvo después para socorrerlos. El chico, de nombre Álvaro y vecino de La Puebla de Alfindén, moriría horas después en el hospital Miguel Servet como consecuencia de un grave traumatismo craneal.

El trágico suceso se produjo hace hoy justo un mes. Y aunque la juez de guardia decretó el ingreso en prisión de Luigi Anthony V. M., nacido en Perú, pero afincado en España desde los 11 años, su abogado ya ha pedido su puesta en libertad previo pago de una fianza de 1.500 euros. Para la defensa, a cargo de Francisco Antoranz, no existe ningún riesgo de fuga, ya que el investigado es padre de dos hijos de corta edad y tiene un fuerte arraigo en Zaragoza.

Cuando la Policía Local acudió a la calle de Palencia a practicarle la prueba de alcohol, el conductor arrojó una tasa de 0,51 mg/l. Preguntado por el atropello, este explicó a los agentes que había estado con unos amigos y en un momento dado había perdido la consciencia. La Fiscalía pidió su ingreso en prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones y otros tres contra la seguridad vial: consumo de alcohol, conducción temeraria y abandono del lugar del suceso.

La defensa lamenta el fatal desenlace, pero entiende que lo ocurrido fue un trágico accidente de tráfico. Es más, explica que el posible consumo de alcohol u otras sustancias por parte de su clientes serían un hecho «puntual» en su vida. Será la Audiencia Provincial quien decida si concede o no la libertad provisional al investigado, pero la familia del fallecido ya ha mostrado su absoluta oposición. De hecho, el abogado José Enrique Villén, que ejerce la acusación particular, considera que lo ocurrido sería algo más que un accidente: «Podríamos estar ante un homicidio cometido con dolo eventual y no ante una simple imprudencia», dice en el escrito con el que rechaza la salida del conductor del centro penitenciario de Zuera.