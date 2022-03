Los universitarios recuperan el Parque de Atracciones tras dos años de parón

No hubo San Pepe, pero el formato es muy similar. Los universitarios de Zaragoza han recuperado por fin este viernes el Parque de Atracciones, recinto donde habitualmente tenía lugar esta emblemática celebración en honor al patrón de la Facultad de Ingeniería que, con este, ya lleva tres años sin llevarse a cabo. No obstante, esta vez bajo el nombre de Tomorrow Party University, miles de jóvenes han acudido hasta los Pinares de Venecia para disfrutar de música, fiesta y algo de adrenalina, en un evento que se prolongará hasta las dos de la madrugada. Los organizadores no son en esta ocasión los estudiantes, sino el propio Parque y el portal web 'soydezaragoza.es', y estiman que unas 5.000 personas pasarán por las instalaciones a lo largo de la jornada.

La euforia se notaba en el ambiente nada más adentrarse en el recinto: "había muchas ganas de volver". Eso aseguraban los asistentes mientras hacían fila para subir la montaña rusa o mientras apuraban sus bebidas antes de acudir a la pista de baile. Aunque algunos de los que celebraron la última fiesta de estas características en 2019 ya llevan un tiempo en el mercado laboral y otros se estrenan en esta edición, todos coincidían en que después de este tiempo de pandemia y restricciones "hacía falta" un evento así. Sobre todo, como un modo de poco a poco "volver a la normalidad".

Algunos, como Sheila Martínez, de Magisterio, no han querido perder ni un minuto de la fiesta y se han desplazado hasta el Parque a las 11.00. Quienes han optado por esta opción han podido comer y beber en una zona habilitada para ello, por lo que las habituales imágenes de botellones extendiéndose hacia el monte esta vez han desaparecido. Los ha habido, pero en un espacio más acotado. Sobre las cinco, esta joven de 19 años se dirigía junto al resto de sus amigas a disfrutar de una segunda ronda de atracciones. Ya por la mañana, cuando las instalaciones estaban menos concurridas, contaba que habían probado el 'Revolution' y, pese al frío, alguna de las acuáticas. "Ahora nos subiremos en las que haya menos fila", explicaba sonriente.

También ha habido quien ha acudido directamente por la tarde, como Ángel Pérez, que contaba que pese a no ser ya universitario tanto él como sus amigos habían optado por acudir a la fiesta. "Antes todos los años veníamos, así que hay que aprovechar", resumía. Los organizadores han permitido canjear la entrada del San Pepe de 2020 por la de este evento, pese a que son dos fiestas distintas. "Yo no la tenía pero sé de mucha gente que sí, mejor poder usarla ya", indicaba el joven antes de acceder al recinto.