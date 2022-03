El conductor de un patinete resulta herido de gravedad en una caída

El conductor de un patinete ha resultado herido de gravedad en un accidente que ha tenido lugar este jueves, en torno a las 15.30, a la altura del número 40 del Camino de las Torres de Zaragoza.

Al parecer el conductor del patinete, de 42 años edad, ha sufrido un caída sin que interviniera ningún otro vehículo y a consecuencia de la misma ha sufrido lesiones de gravedad al golpearse en la cabeza.

El hombre no llevaba casco y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

La Policía Judicial instruye en esclarecimiento de los hechos.

Conviene recordar que desde el pasado lunes, los usuarios de patinetes tienen que llevar casco, pero esta medida se que ha quedado en papel mojado en Zaragoza, donde no se puede multar a quien no lo lleve salvo que tenga menos de 16 años.

Hasta que se desarrolle un reglamento, la ley remite a los reglamentos 'menores' que hay vigentes actualmente, que son las ordenanzas municipales. En el caso de Zaragoza, estas normas no obligan a llevar casco en los vehículos de movilidad personal (VMP), salvo a los menores de 16 años. Por lo tanto, aunque legalmente es obligatorio llevar casco -así lo dice la Ley de Tráfico-, la Policía Local no puede sancionar a los que no lo lleven.