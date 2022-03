Mujeres taxistas en Zaragoza: "Hasta te felicitan por cómo conduces"

Recuerda Ana Soler, la taxista más veterana de Zaragoza en estos momentos, que al empezar en el sector -hace ya casi 29 años- cuando estaba en un paso de peatones, algunas personas se paraban y se agachaban para comprobrar si era una mujer la que estaba al volante.

"Yo saludaba; era muy divertido. También los compañeros se sorprendían un poco al verte; entonces solo estábamos tres. Después hubo unos años en los que comenzaron a entrar más compañeras y todo estaba como más normalizado. En general, nos han acogido bien a todas", comenta.

En los últimos 15-10 años es cuando más mujeres se han incorporado al mundo del taxi, tal y como indica el presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Ángel Perdiguero. No obstante, de los 1.777 profesionales que hay en la ciudad alrededor de 45 son féminas; lo que representa un escaso 2,5%. "Se trata de mujeres emprendedoras, que han comprado su licencia. La igualdad que ha habido en general en la sociedad y también la crisis económica han hecho que entre la mujer en profesiones que eran típicamente de hombres. Han traído cosas muy positivas al sector; es otra visión de ver el mundo más reflexiva. El problema es que no quieren incorporarse a los puestos de dirección, por lo menos aquí. Tenemos una vocalía a nivel nacional y no hay mujeres", apunta.

La pasada semana, celebraron la festividad del taxi en honor de San Cristóbal, su patrón. Aunque la fiesta es en verano, este año la han adelantado en Zaragoza tras suspenderla dos años por culpa de la covid. Había ganas de compartir y juntarse e incluso hubo una 'quedada' de mujeres taxistas de toda España, aprovechando tal celebración. Una de las que se trasladó a Aragón fue Marisol Bueno, la única mujer taxista de Motril (Granada) desde 1985. Ahora trabaja con normalidad, pero cuando compró su licencia en 2002 se puso en huelga de hambre durante nueve días para exigir "los mismos derechos" que sus compañeros. "Me quitaban las carreras delante de mí, no me dejaban aparcar... se ve que les sentó mal que una mujer tuviera una licencia. Salí en la prensa; en Motril todo el mundo se conoce. Aún hoy alguno me sigue viendo con mala cara", explica.

También la catalana Rosa Bages participó en la reunión de 'chicas taxistas'. En su caso se incorporó al sector hace 27 años como chófer (no es titular de una licencia; al contrario de la normativa de Zaragoza, en Cataluña puede haber hasta tres conductores a turnos por taxi) y fue pionera en Vilanova i la Geltrú. "Ahora trabajo en Sitges. Hay 37 licencias y somos dos mujeres taxistas. Nunca he tenido problemas; fue díficil el primer año, pero al final mis compañeros se fueron acostumbando", dice.

Tampoco las taxistas de Zaragoza han tenido roces ni con compañeros ni con clientes (salvo alguno que se fue sin pagar la carrera). "Tenemos más experiencias buenas que malas por ser mujer. A veces cuando la gente se monta en el taxi y te ve, dice: 'Anda una chica'. Y se alegran", dice Yolanda Tiestos, taxista desde hace 24 años y con casi toda su familia trabajando en este sector. A lo que Ana Soler añade: "Hasta te felicitan por cómo conduces. A mí me han llegado a decir como piropo que conduzco como un hombre".

Mientras, María Ángeles Romero se reinventó como taxista hace 11 años tras quedarse en el paro cumplidos los cuarenta. "Te metes hasta aquí con la compra de la licencia. Poco a poco ya vas respirando con tranquilidad, pero ha habido años duros de crisis y los pasas mal. Pero ahora estoy contenta", asegura.

Impacto de la covid y el alza del precio energético

Y es que, al igual que otros muchos sectores en nuestro país, el taxi experimentó una bajada importante de trabajo al inicio de la pandemia y tuvo que autoregularse. "Y cuando pensábamos que salíamos de una crisis, hemos entrado en otra", destaca Ana, en referencia a la escalada del coste de los carburantes que ha llevado a una huelga indefinida del transporte a nivel nacional. Este miércoles, la Asociación Nacional del Taxi ha reclamado al Gobierno que establezca bonificaciones coyunturales para todos los combustibles de automoción, tal y como se ha hecho en otros países del entorno.

"Mantenemos las mismas tarifas y no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación del alza de los precios. En mi caso, pago un 25% más (utiliza gas licuado), pero hay compañeros a los que los gastos les ha subido hasta un 90% dependiendo del combustible que usen. Y hay alguno que se ha cambiado estos días a un híbrido porque el coche que tenía no le salía rentable", informa Soler.

Al mismo tiempo, las tres taxistas zaragozanas reivindican para el sector que se agilizara su movilidad ("al poder ir más rápido, al cliente le va a costar menos dinero la carrera"), que se respetase las ratios estipuladas de VTC -o vehículo de turismo con conductor- y que hubiera una app única para todo el taxi (la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza ha trabajado en una aplicación, que en breve va a entrar en funcionamiento).

De izquierda a derecha, las taxistas Rosa Bages, Marisol Bueno, Ana Soler, María Ángeles Romero y Yolanda Tiestos, en la Cooperativa del Taxi de Zaragoza. Toni Galán

También coinciden en la libertad que les da el taxi a la hora de conciliar su trabajo con la familia. "La flexibilidad cuando tienes hijos pequeños, lo valoras. Yo he trabajado mucho de noche para que mis dos hijos tuvieran un ritmo de vida normal y he podido adaptar los horarios con mi marido (también del gremio). Los días de fiesta son obligatorios, pero dentro de los que trabajas te puedes organizar el horario y las horas como quieras", resalta Yolanda. Sin embargo, esa 'ventaja' no les exime de hacer horas al volante porque las suyas son "vidas de autónomo".

Y en cuanto a la clientela, hacen hincapié en que trabajan mucho con la gente de la ciudad. "Tenemos mucha suerte: Zaragoza es muy de coger taxi. Al no ser una ciudad excesivamente grande, no hay distancias. El cliente es muy agradable", apunta María Ángeles Romero, quien no se cambiaría de profesión al igual que el resto de sus compañeras.