La investigadora aragonesa Irene Pérez Ibarra logra 2,6 millones con la ayuda de mayor prestigio científico de la UE

Irene Pérez Ibarra, investigadora de la Universidad de Zaragoza en el Instituto Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2), ha obtenido 2.6 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (ERC), considerada la ayuda de mayor prestigio científico de la Unión Europea, según informa la Universidad de Zaragoza en un comunicado. Se trata, además, de la primera ERC en Ciencias Sociales que recibe esta institución.

Europa ha seleccionado y respaldado su proyecto 'Resilient Rules' con una 'Consolidator Grant', lo que se traduce en un importante respaldo financiero que le permitirá contratar durante cinco años a 9 investigadores y técnicos para analizar las diferentes formas de gestión sostenible en recursos naturales en el mundo.

La investigadora social en medio ambiente, contratada desde el 2021 por el campus público aragonés dentro del programa de captación de talento 'Ramón y Cajal', podrá profundizar en la variedad de reglas, normas y estrategias que las comunidades locales en el mundo utilizan para el uso de recursos naturales como el agua, los pastos y la tierra y el mantenimiento de infraestructuras públicas, como los canales de riego.

Este logro se suma a los conseguidos por el personal científico de la Universidad de Zaragoza, de tal manera que el campus público aragonés pasa ahora de 11 a 12 proyectos de primer nivel, con una financiación global de 21,4 millones de euros, otorgados por el ERC desde el 2009. En concreto, los 12 proyectos ERC obtenidos desde el 2009 hasta el momento se distribuyen en cuatro categorías: Starting (4), Consolidator (3), Advanced (4) y un “Proof of Concept”.

“Sin duda, esta concesión a nuestra investigadora demuestra la potencialidad y la capacidad de internacionalización de nuestro tejido científico en una convocatoria altamente competitiva, de excelencia, por lo que felicitamos a Irene Pérez Ibarra, y nos satisface que forme parte de nuestra comunidad universitaria e investigadora”, ha subrayado este martes la vicerrectora de Política Científica, Rosa Bolea, durante la rueda de prensa junto al director del IA2, Rafael Pagán, y la receptora de esta 'Consolidator Grant'.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, la Universidad de Zaragoza ha presentado este martes la concesión del proyecto 'Resilient Rules'. Evolution of institutional diversity in a changing world: Finding solutions in resilient agricultural systems, que nació de la inspiración que le causó a la investigadora la afirmación “la diversidad institucional es tan importante como la diversidad biológica para la supervivencia humana”, hecha por Elinor Ostrom, primera mujer en recibir el Nobel en Economía.

“La conexión la vi clara: si la diversidad institucional es tan importante como la diversidad biológica, ¿no deberíamos saber cuánta diversidad institucional hay o cómo cambia en el espacio y el tiempo al igual que lo sabemos para las especies animales y vegetales de nuestro planeta?", ha explicado Irene Pérez Ibarra. Con esta idea general, la joven investigadora se planteó utilizar las herramientas que se utilizan para estudiar la diversidad biológica y aplicarlas en el estudio de la diversidad institucional a nivel global.

Aplicaciones

Resilient Rules es un proyecto de ciencia básica que pondrá a punto herramientas para estudiar los patrones de diversidad institucional a nivel global y ayudar a entender la asociación entre diversidad institucional y resiliencia de sistemas agrarios. En el futuro, permitirá obtener mapas de distribución institucional al igual que existen para la diversidad de especies biológicas o de lenguas.

Financiación y contratación

La financiación de Resilient Rules asciende a 2.627.380.00 euros. Esta convocatoria financia proyectos en la barrera de conocimiento de hasta 2M€ con la posibilidad de pedir financiación adicional de 1M€. En el caso de Resilient Rules, se ha concedido una financiación adicional de 627.380€ para cubrir los costes de realización de trabajo internacional en 52 comunidades agrícolas y ganaderas en todo el mundo.

Estos recursos permitirán contratar a nueve personas, tanto investigadores, investigadores en formación como a técnicos de investigación con contratos que variarán entre 4.5 años y 1 año.

Socios

El Consejo Europeo de Investigación financia a investigadores individuales para desarrollar ideas innovadoras y que permitan avanzar significativamente el actual conocimiento científico. La investigación interdisciplinar que desarrollará la investigadora del IA2 contará con un equipo multidisciplinar de investigadores así como con el apoyo de un Scientific Advisory Board (Consejo Asesor Científico) formado por cinco investigadores de reconocido prestigio internacional en las metodologías que se utilizarán en Resilient Rules.

Además, contará con la participación de hasta 52 investigadores colaboradores internacionales externos que se encargarán de recopilar información y entrevistar a hombres y mujeres dedicados a la ganadería y la agricultura en los casos de estudio. Para ello, estos investigadores asistirán a un workshop en la Universidad de Zaragoza para formarse en el protocolo de estudio y poder posteriormente utilizarlo en sus casos de estudio en todo el mundo.

Trayectoria profesional y línea de investigación

La investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Zaragoza desde 2021, profesora en el Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. En septiembre de 2019, tras 10 años trabajando en Estados Unidos, se establecía como investigadora en Zaragoza con un contrato de atracción de talento de la Fundación Agencia Aragonesa de Investigación y Desarrollo (ARAID) del Gobierno de Aragón en el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2).

Inicialmente formada en Ciencias Biológicas, en Estados Unidos se especializó en el marco de la teoría de bienes comunes desarrollada por Elinor Ostrom. Esta formación multidisciplinar le permitirá aplicar herramientas de Ciencias de la Vida para cuantificar la diversidad institucional y responder a preguntas no resueltas en Ciencias Sociales y en la teoría de bienes comunes.