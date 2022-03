La felicidad y el bienestar se postulan como nuevo marco estratégico para las políticas públicas, economía y educación

Los estudios demuestran que se valora más la felicidad que el éxito, sin embargo, en un mundo que no ha dejado de progresar sigue resultando un objetivo difícil. Para instar a tomarse la felicidad en serio y compartir herramientas para que llegue al mayor número de personas, se celebra el Festival Mundial de la Felicidad, que en esta edición 2022 desembarca en España, y se ha inaugurado esta mañana en Zaragoza con un amplio respaldo institucional.

Este gran foro global que se celebra en formato híbrido desde hoy y hasta el domingo 20 de marzo (Día Mundial de la Felicidad), reúne presencial y virtualmente a gestores públicos, investigadores y activistas sociales de más de 80 países. Su objetivo es poner el foco en la felicidad y el bienestar como un nuevo marco estratégico para las políticas públicas, la economía, la empresa y la educación. A la inauguración en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, han asistido el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza Sara Fernández, la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Gloria Cuenca, y el presidente de la World Happiness Foundation, Luis Gallardo.

Gallardo ha recalcado que “hay que entender la felicidad como un paradigma de desarrollo y un marco estratégico”. Estos marcos, ha dicho, “condicionan lo que hacemos en la vida y ahora tenemos marcos materiales basados en el tener, por eso nosotros reivindicamos el ser como centro de desarrollo de políticas y programas que llevamos a cabo en todos los niveles de nuestra vida”. El presidente de la World Happiness Foundation también ha asegurado que la vida cambia cuando se toman decisiones “desde el ser y desde la calma” y ha insistido en que “la felicidad se basa en la gratitud, una virtud que solo se entiende cuando se practica y se comparte”.

Las autoridades presentes en la apertura del festival han confluido en la importancia de la inclusión del bienestar y la felicidad en las políticas públicas, tal y como se recoge en las resoluciones de las Naciones Unidas. En este sentido, la vicerrectora Gloria Cuenca ha subrayado que “la felicidad forma parte de la actividad humana y ha hecho que evolucionemos como especie”. Y asimismo ha destacado la apuesta de Universidad por una nueva Cátedra de Ciencias Contemplativas “que nos permiten conocer más sobre aspectos sociales como la felicidad”.

Por su parte, la vicealcaldesa Sara Fernández ha mostrado su satisfacción porque la ciudad de Zaragoza acoja este evento, por un lado, porque “Zaragoza es ciudad de congresos” y, por otro lado, por la temática ya que “la felicidad es un tema transversal que tiene que formar parte de las instituciones públicas que están al servicio del ciudadano”.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha cerrado la inauguración incidiendo en que “la palabra felicidad no aparece en las políticas pero es nuestra obligación, y los que somos privilegiados tenemos la obligación de dar más en las políticas públicas para hacer felices a los demás” Además de mostrarse “feliz porque este evento se celebre en Aragón”, ha puesto en valor el programa y las sedes que albergarán el Festival, desde la Universidad, a Ibercaja Patio de la Infanta y la Aljafería, y ha concluido con una simpática advertencia a los participantes “porque si con todo esto no son felices, no se lo perdonaremos”.

Más de 30 talleres y 150 charlas con enfoques transformadores

Tras la apertura oficial, ha comenzado el intenso programa del Festival que durante estos días convierte a Zaragoza en el epicentro mundial de los enfoques más transformadores centrados en el bienestar de las personas y el planeta, con más de 30 talleres y 150 charlas previstas hasta el domingo.

La periodista, Teresa Viejo, divulgadora y embajadora de buena voluntad de Unicef, ha presentado la jornada de esta mañana, e incidido en que “es obligatorio la búsqueda de la felicidad y practicarla en cada una de las interacciones de nuestra vida”. Además, como comunicadora ha abogado por “la práctica del periodismo de las soluciones, una tendencia ya casi obligada en muchos países, y que requiere que la información incluya siempre la perspectiva de las posibles soluciones que se plantean a los conflictos, problemas o situaciones que se comunican”. El programa se ha centrado durante esta mañana en la aportación de enfoques prácticos para avanzar en la felicidad en el trabajo. Ha dirigido esta sesión de trabajo, la Dra. Paloma Fuentes, experta en modelos de empresa saludable y reconocida por haber sido la primera Gerente de la Felicidad que se nombró en España.

Esta tarde, Luis Gallardo y Raúl Varela, dirigirán la mesa dedicada a políticas públicas, en la que participan políticos de diferentes partidos e instituciones (agenda en este enlace). Mañana viernes la agenda (en este link) pondrá el foco en salud y tecnología, e Ibercaja Patio de la Infanta acogerá el programa del sábado, centrado en sobre educación, impacto social y planeta (agenda en este enlace). El domingo, el Festival celebrará varias actividades en los jardines y Palacio de la Aljafería. El World Happiness Fest ofrece emisiones en directo a través del canal de YouTube y las redes sociales de la Fundación Mundial de la felicidad.