Interior indemnizará al policía herido en Zaragoza al reducir a un agresor sexual que murió en el arresto

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado a favor del policía nacional que en julio de 2019 resultó herido grave en acto de servicio mientras reducía a un presunto agresor sexual en el barrio de San José. La intervención policial tuvo una gran repercusión porque el sospechoso falleció de un infarto minutos después de que varios policías lo redujeran. El hombre, Deimer Alonso H. C., de 29 años, se enfrentó con los agentes y ofreció gran resistencia a ser arrestado.

Durante la intervención, el policía S. G. A., sufrió la rotura de dos costillas y la vértebra L3 a consecuencia de un empujón que le propinó el sospechoso. Las lesiones le mantuvieron 14 meses de baja, tiempo durante el cual siguió cobrando el sueldo.

Además, la Dirección General de la Policía (DGP) le pagó 139 euros por los daños materiales causados en la ropa. Sin embargo, no lo indemnizó por las lesiones sufridas, por lo que el agente, a través del abogado del sindicato policial Jupol, Marco Antonio Navarrio, recurrió la decisión de la DGP y solicitó una compensación por los daños físicos.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA le ha dado ahora la razón y reconoce su derecho a ser indemnizado por la administración. El tribunal fija que debe pagársele cada día de lesión con arreglo a los parámetros de la ley de responsabilidad de tráfico, lo que puede suponer unos 14.000 euros aproximadamente.

Los hechos que dieron origen a estas lesiones ocurrieron en la mañana del 7 de julio de 2019 en la calle Sicilia del barrio de San José. El 091 había recibido dos llamadas de dos mujeres distintas que solicitaban ayuda porque un individuo, que había exhibido un arma blanca, había intentado agredirlas sexualmente. A una la había abordado sobre las 5.30 al principio de la avenida de San José y había conseguido zafarse del atacante y la otra a las 6.30 en la confluencia de Cesáreo Alierta con la misma avenida, a unos 700 metros de distancia los dos puntos.

La central del 091 movilizó varias patrullas para encontrar al individuo descrito por las mujeres y una dotación localizó en la calle Sicilia a un hombre de esas características. Los policías se dirigieron a él para identificarlo y el sospechoso reaccionó con violencia y tuvieron que reducirlo por la fuerza.

El hombre era muy corpulento y de un empujón derribó al funcionario S. G. A. que cayó contra un banco y quedó semiinconsciente en el suelo lesionado de gravedad. El estado de agitación del sospechoso fue tal que tuvieron que detenerlo entre cinco policías y entró en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de un paro cardiaco.

En el supuesto de que Deimer Alonso H. C. no hubiera fallecido, durante la posterior acción penal que se hubiera dirigido contra él se le habría reclamado la indemnización por las lesiones causadas al agente. El TSJA recuerda que si bien la responsabilidad penal se extingue por muerte del culpable, esta habría subsistido contra sus herederos, pero, en este caso, Deimer Alonso H. era de nacionalidad colombiana, lo que en la práctica creaba enormes dificultades, por no decir que imposibilitaba, para el ejercicio de una acción civil. En la sentencia, el tribunal entiende que en el supuesto del agente zaragozano esta puede ser sustituida por la propia administración, que concluyó que la causa material de las lesiones fue el empujón propinado en acto de servicio.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Albar García, recuerda que si bien es cierto que a menudo se ha considerado que la indemnidad de un funcionario se garantica con la percepción del sueldo como si hubiera estado trabajando, hay resoluciones del Tribunal Supremo sobre supuestos en los que, habiéndole sido reconocido al agente la indemnización por parte del agresor en el procedimiento penal, el mismo resultaba finalmente insolvente. En este caso, el problema era que no se había llegado a la acción penal por la muerte del agresor.