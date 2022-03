Javier Laínez: "Acato la sentencia. Pero si no fue por motivos ideológicos, ¿por qué mataron a mi hermano?"

La sentencia del Tribunal Supremo ha provocado una sensación agridulce en la familia de Víctor Laínez, que si bien respeta la decisión y agradece el "buen trabajo" que han hecho los jueces, no termina de entender por qué el asesino va a ver reducida finalmente su condena. "Yo acato la sentencia. Pero si no fue por motivos ideológicos, que alguien me diga ¿por qué mataron a mi hermano?", se preguntaba Javier Laínez.

Han pasado cuatro años largos desde aquel aciago 8 de diciembre de 2017, pero al hermano de Víctor aún se le humedecen los ojos cada vez que pronuncia su nombre. Al margen de su parecido físico con el fallecido, él mismo reconoce que era mucho lo que les unía. "Claro que 18 años y medio de cárcel es mucho. Pero el verdadero castigo es tener que ir a ver a tu hermano en un agujero y cansarte de llorar. Eso sí que es duro", se quejaba Javier Laínez, apenas unas horas después de conocer la decisión del Alto Tribunal.

"Sabemos que esto no va a acabar aquí y que después de esta sentencia la defensa recurrirá ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Internacional de La Haya", explicaba el hermano de Víctor. "Pero confiamos en nuestros abogados, Enrique Trebolle y José Luis Melguizo. Y ya les hemos dicho que nuestro objetivo es que la condena se cumpla y que el asesino de mi hermano no disfrute de ningún privilegio".

Una bala en su furgoneta

La familia del fallecido -a la que Rodrigo Lanza ha sido condenado a indemnizar con 200.000 euros- agradece el "mucho cariño" que ha recibido durante estos años. Sin embargo, tampoco olvida las "amenazas" de las que han sido víctimas. "A mí han llegado a dejarme una bala de fusil en la furgoneta, lo que denuncié ante la Policía. Pero también he tenido que escuchar expresiones como “ahí está el facha”", recordaba Javier. No oculta que la traumática muerte de Víctor le ha cambiado la vida: "Han pasado más de cuatro año, pero aún no lo he superado. Me ha cambiado el carácter, mis reacciones no son las mismas. Y lo pagan mi mujer, mi familia, mis amigos, todos los que están a mi alrededor", confiesa.

Para intentar catalizar tanto dolor, Javier Laínez decidió hace unos días marcharse a la frontera entre Ucrania y Polonia y traerse a España a cinco refugiadas. "Cuando has sufrido tanto, entiendes mucho más a los que sufren", reconocía.