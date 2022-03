Al banquillo por gastarse los 2.824 € que un juzgado ingresó por error en su cuenta

Cuando uno está acostumbrado a que a su cuenta corriente solo lleguen cargos, un abono inesperado de 2.824 euros merece una celebración. Y eso fue lo que debió de pensar Tomita O., un inmigrante rumano al que este lunes sentaron en banquillo de los acusados por ‘fundirse’ en apenas una semana todo el dinero que por error llegó a su libreta.

Se da la circunstancia de que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza había embargado previamente al encausado por una deuda. Por ello, al ver que ese mismo juzgado le devolvía después casi 3.000 euros, no pidió explicaciones y se apresuró a darles salida. Y si la transferencia ‘perdida’ llegó a la cuenta del acusado el 8 de junio de 2021, en esa misma fecha sacó del cajero 1.770 euros e hizo compras por valor de otros 500.

El investigado dedujo que era dinero caído del cielo y no iba a durar mucho en su poder, por lo que siguió tirando de tarjeta. De hecho, según refleja el extracto de movimientos remitido al juez por la entidad ING, en apenas una semana Tomita O. tenía la libreta a cero.

Consciente del error cometido al transferir el dinero, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) no tardó en hacer un requerimiento urgente al investigado para que devolviera los 2.824 euros. Se le advirtió también de que, en caso de no hacerlo, podrían abrirse diligencias penales contra él. Y eso ha sido lo que finalmente ha ocurrido, ya que no ha podido devolver nada.

La Fiscalía atribuye al encausado un delito de apropiación indebida por el que solicita una pena de multa, amén de la devolución del importe íntegro de la transferencia más intereses. El beneficiario del error prefirió acogerse a su derecho a no declarar, pero su abogada alegó que el error no fue de él sino del propio juzgado. Según la defensa, su cliente no era consciente de que estaba cometiendo ningún delito cuando se gastó el dinero que había en su cuenta. Y si no lo ha devuelto, dijo, es porque no tiene recursos para hacerlo.