Induráin y Vicioso disfrutan en la Aragón Bike de un 'sorbo' de Armantes

La tercera etapa de la Aragón Bike Race ha tenido este sábado un doble protagonismo: de una parte, las lluvias del viernes que han obligado a acortar el recorrido por la sierra de Armantes, y, de otra, el estreno en carrera de Miguel Induráin y Ángel Vicioso. Ambos, a su llegada a meta, se han dado un auténtico baño de masas con muchos de los 700 participantes y también con muchos de los curiosos que se han acercado hasta el recinto ferial de Claretianos de Calatayud.

En lo que respecta al ámbito puramente competitivo, el santanderino Sergio Mantecón, de Scott Cala Bandida, se repuso de la mala jornada del jueves y se llevó la victoria en la categoría élite masculina por delante de los polacos Pawel Bernas y Krzysztof Lukasik (JBG2 Cyrospace) y del campeón olímpico Jaroslav Kulhavy (Ceska Sporitlena).

En la femenina, Tanovic siguió imponiendo su ritmo y ya tiene un colchón de casi 27 minutos sobre la monegrina Eva Elbaile. En la general masculina, Lukasik lidera con 54 segundos sobre Bernas, al que le sigue el checo Marek Rauchfuss, compañero de filas de Kulhavy y al que antecede en la clasificación. "Corta y dura", así definía el polaco cómo había sido la etapa en plena línea de meta y dejaba caer sobre la mesa una vuelta al año que viene para conocer a fondo la sierra de Armantes.

"Ha sido (una etapa) supertécnica, divertida, corta e intensa. La organización ha estado perfecta porque hemos pasado por unas áreas perfectas donde se ve los diferentes terrenos que hay en la zona", describía Tanovic. "Había venido poco por aquí, pero me recomendaron venir el sábado porque iba a ser bonita y, aunque ha sido una pena por el tiempo, ha sido muy chula, no excesivamente dura y un poco técnica en la subida y con senderos muy bonitos y poco peligrosos en la bajada", definía el cinco veces ganador del Tour de Francia.

A su lado estaba el alhameño Ángel Vicioso, que, con humor, apuntaba que "a mí me saludan porque voy a rueda de Miguel". "Ha sido un día increíble e inolvidable, por el día que se ha quedado, a pesar de los cambios, y por ir junto a un gran amigo", reconocía. En cuanto a la zona, Induráin subrayaba que "me quedo con los barrancos estrechos, estilo Colorado, y con las vistas desde el punto más alto, pero tampoco me he podido fijar mucho en el paisaje porque tenía que estar al tanto de piedras, raíces y del suelo mojado y Ángel me ha llevado a buen ritmo".

Precisamente el alhameño valoraba que "en Armantes hay de todo, puedes encadenar dos horas seguidas de sendas y si quieres las tienes más peligrosas o más suaves". "La pena puede ser que se han perdido las zonas que son la magia de la sierra, pero mañana a ver cómo sale y si pueden recuperar para que las disfruten", reconocía el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Héctor Sarriá.

"Hemos pasado la noche sin dormir, pensando alternativas, trabajando para se pudiera disputar en condiciones de seguridad. Creo que tanto los participantes como el público han disfrutado de una etapa corta, de 25 kilómetros –sobre los 58 previstos- que son una pequeña muestra de lo que queríamos mostrar a nivel internacional", reconocía el director de la prueba Javier Solanas.

Mañana, el recorrido, sobre el papel y con la posibilidad de cambios si se producen nuevas lluvias, cuenta con 47 kilómetros y más de 900 metros de desnivel que también se adentran en la zona de Armantes, desde Terrer, con vuelta por Maño Maño y la Bartolina.