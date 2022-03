Zaragoza dice que unas 2.000 empresas hosteleras recibirán los 3,4 millones de ayudas directas en septiembre

Tras meses de dudas por la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de no sumarse al plan de ayudas a la hostelería de la DGA, finalmente el gobierno PP-Cs ha cerrado un acuerdo con los empresarios del sector para distribuir por sus propios medios los 3,4 millones que iba a aportar la ciudad a la línea de subvenciones autonómicas. El objetivo del bipartito es que unas 2.000 empresas puedan acceder a este fondo y que el dinero empiece a repartirse en septiembre.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la concejal de Economía, Carmen Herrarte, se han reunido este miércoles con las asociaciones hosteleras. Según ha explicado Herrarte, en este momento se están cerrando los detalles de las bases que van a regir la convocatoria y que se aprobarán en una reunión de gobierno y en el pleno en abril. “Si todo va buen en mayo podríamos lanzar las ayudas a los empresarios”, ha dicho.

Para acceder, además de desarrollar su actividad en la ciudad, deben haber tenido un descenso en la facturación de 2019 a 2020 de al menos un 20%. En cuanto al importe al que aspira cada negocio, varía en función de la caída de ventas. En aquellos en los que se redujo entre un 20% y un 40% obtendrán un céntimo por cada euro de facturación perdida.

Esta cifra se incrementa en cada nivel establecido hasta llegar al máximo, fijado en 1,16 céntimos por cada euro perdido, previsto para aquellos con una reducción del volumen de operaciones del 80% o superior. Herrarte ha calculado que las ayudas oscilarán entre los 600 y los 40.000 euros.

La responsable municipal ha hecho hincapié en el principal motivo por el que el Ayuntamiento no se ha sumado al plan autonómico de ayudas, que basaba el reparto en la sede social de las empresas, no en el lugar en el que se desarrollara su actividad principal. Esto hace que los ayuntamientos subvencionen empresas radicadas en su término municipal, pero que tienen su negocio fuera. Un hotel del Pirineo, por ejemplo. “Tenemos una limitación legal con eso porque no es la función del Ayuntamiento. Sería un sinsentido”, ha explicado.

“Sería un absurdo que con dinero de los contribuyentes de Zaragoza se apoyarán negocios que no generaran riqueza y empleo en la ciudad”, ha sostenido Herrarte. Confirmado el desacuerdo entre las dos administraciones, la concejal de Economía ha confiado en que los 75 millones de fondos pendientes de adjudicar por parte de la DGA de sus planes de ayuda por la pandemia “se puedan gestionar y se pueda inyectar liquidez al sector”.

Herrarte se ha comprometido ha acelerar los trámites y eliminar burocracia. En este sentido, ha explicado que será suficiente una declaración responsable por parte de los hosteleros para que se active el proceso, que será 100% digital. “Este equipo de gobierno ha estado al lado de los empresarios hosteleros desde el principio de la pandemia”, ha declarado.