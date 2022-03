Ir de compras con tu perro, una realidad cada vez más habitual

Que cada vez hay más perros en la ciudad es un hecho -cerca de 30.000 perros se sumaron en 2021 al censo canino de Aragón y también hay más personas que buscan opciones de ocio para hacer con mascotas así como incorporarlas en su rutina diaria.

Silvia Porras, fundadora de la empresa Tu Perro es Bienvenido, destaca que “afortunadamente, hay parques en casi todos los barrios”, lo cual es siempre algo positivo para los dueños. Pero ya no se trata solamente de salir a pasear sino de poder hacer vida diaria con las mascotas y sin tener que preocuparse por dónde dejarlas mientras se hacen recados.

“Lo que queremos es normalizar que nuestras mascotas puedan acompañarnos en nuestras actividades diarias, y compatibilizar nuestro tiempo de ocio con nuestros perros para pasar más tiempo con ellos”, explica Porras.

Además de organizar excursiones y visitas en las que los perros están permitidos, Tu Perro es Bienvenido ha creado también “una red de establecimientos que admiten la entrada de perros y ya tenemos alrededor de 160 establecimientos adheridos a nuestro proyecto (casi todos en Aragón), que lucen en la puerta nuestra pegatina de Tu Perro es Bienvenido”, expone Porras. Estos establecimientos están repartidos por todos los barrios de la ciudad, si bien, tal y como señala Porras, “por la zona del Casco Histórico- Centro hay muchos y en algunos barrios como San José, Delicias o Universidad también pero en otros como Valdespartera o Rosales del Canal no hay ninguno, cuando son muchos los perros que hay”.

La gran cantidad de comercios adheridos a esta red en zonas como el Casco Histórico -Magdalena permite que el dueño de un perro pueda salir a tomar un café, comprar diferentes productos -desde ropa hasta helados, pasando por lámparas o flores-, arreglar un móvil o una bicicleta, sin tener que renunciar a llevar a su perro consigo durante todo el trayecto.

Una iniciativa con buena acogida

Uno de los establecimientos adheridos a la red es Ohrigen, herbolario y tienda vegana situada en la Almozara (Santa Lucía, 5) y cuyo propietario, Javier Garcinuño, asegura: “Desde que abrí la tienda hace siete años, los perros han sido siempre bienvenidos” ya que “mucha de la gente que viene a nuestro comercio tiene perritos y es muy cómodo para ellos que si salen a comprar puedan entrar a la tienda con ellos”. Asegura que “no dan mucho problema porque los dueños saben si se portan bien”. Garcinuño añade que los clientes lo agradecen.

En el distrito centro se encuentra la Boutique Maria Jesús (Camino de las torres, 50), cuya propietaria, Ana Muñoz se unió a esta red de establecimientos porque tiene varios perros, es socia de varias protectoras y muchos clientes le preguntaban si podían entrar con sus perros a la tienda. “He tenido alguna reseña negativa, pero como trabajo con cita previa, se puede pedir que no vengan animales y si alguien me dice que no haya perritos, no los tengo en tienda”. Al margen de alguna crítica puntual, asegura que ha tenido “muy buena acogida” y que mucha gente se anima a entrar con perros a su tienda: “Veo muchos animales adoptados, sobre todo podencos andaluces y galgos, además vienen muchas parejas jóvenes”, añade. “Si has salido a hacer unos recados por el barrio, quiero que entres a mi establecimiento con tus perros, no voy a hacer que los aten fuera”, señala Muñoz.

Carmen Martínez es dueña de una perrita teckel, Chloe, y asegura: “Me va genial que los comercios dejen entrar a los perritos, cada vez hay más tiendas y restaurantes donde lo permiten, así yo puedo salir a hacer unas compras, tomar un café sin preocuparme por dejar a Chloe en casa”. Aun así, antes de entrar en un establecimiento “pregunto si puedo, por respeto”. Cuenta que cuando se va de viaje, lo primero que hace es buscar lugares a los que puede ir con su perra porque va “a todas partes con ella”. “Cada vez hay más sitios que lo permiten, y es mejor porque a veces roban los perros que dejan en los ganchos que ponen fuera de los establecimientos, la mía es muy pequeña y podrían quitármela mientras estoy dentro comprando”. Asegura que el proyecto de Tu Perro es Bienvenido es “una pasada de iniciativa”.

En el barrio del Arrabal, Virginia Pinilla abrió hace poco una tienda de regalos, complementos y decoración, Black Monkey (Sobrarbe, 21), y no dudó en adherirse a esta red de comercios pet friendly: “Era una de las cosas que tenía claro que quería hacer porque me parece importante ir paseando y ver que hay sitios pet friendly, es positivo. Principalmente porque soy dueña de un perro y siempre he pensado que te condiciona a la hora de salir de casa y hacer planes, así que me parece buena forma de conciliar porque la gente que sale habitualmente con su perro es gente responsable con él y entonces, como comerciante me da la tranquilidad de que el perro que entra está bien educado”.

Pinilla explica que la acogida está siendo muy buena, de hecho, ha habido gente que ha acudido a conocer su tienda al verla en la web de Tu Perro es Bienvenido. “La gente es súper respetuosa, la respuesta está siendo buena y nunca ha habido ningún problema”, asegura.

Dory Aldecoa se ha unido a esta red hace poco, pero en su tienda, Lencería Dory (Ramiro I de Aragón, 1 en las Delicias)- “siempre han entrado perros”. Cree que esta red es “una idea buenísima porque ellos te mandan el decálogo con todas las instrucciones”. Asegura que sus clientes lo valoran positivamente y cree “que los animales normalmente están bien educados y los que entran se portan bien”. “Muchos dueños antes de entrar te preguntan, yo soy incapaz de que me lo dejen fuera. Alguno igual es más movido, pero le dices algo para que se quede quieto y ya. Yo no he tenido nunca ningún problema, y tengo una lencería”, recalca.

La fundadora de Tu Perro es Bienvenido, Silvia Porras, explica que su empresa se trata de “un proyecto innovador, porque no hay otra empresa así en Aragón” y en su, hasta ahora, corta vida ha ganado varios premios y reconocimientos: Finalista del V Programa de Emprendimiento Social del Gobierno de Aragón; Premio Mujer Emprendedora de la Universidad de Zaragoza; Sello Empresa StartUp de la Universidad de Zaragoza; Iniciativa "Feliziudad", como proyecto que hace más felices las ciudades.

