El abrazo de una alumna ucraniana y otra rusa emociona en un instituto de Zaragoza

A veces la vida se resume en instantáneas que quedan en nuestra retina y calan a lo más profundo de nuestro corazón. Llevamos unos días viviendo una pesadilla, una palabra odiada se ha colado en nuestra actualidad: guerra. En nuestras aulas, sentimientos, reacciones, debates están presentes, pero lo más valioso, un deseo común: paz.

En clase de la profesora Leticia Crespo, en el colegio El Buen Pastor de Zaragoza, el tiempo se ha parado, todo se resume en una fotografía y en lo que ha sucedido. Ella quiere compartir su reflexión:

"Me encanta profundizar en temas insospechados que despiertan mi curiosidad, y reconozco que una excepción, quizá por miedo a descubrir, a confirmarlo..., tiene que ver con todo ese sufrimiento emocional que nos golpea a lo largo de nuestras vidas y que se traduce en que tu cuerpo somatiza o desarrolla una enfermedad con consecuencias físicas constatables... Supongo que la mochila vital, y no quiero contar hacia atrás porque existe el ‘menos infinito’ (eso es una certeza...) ha provocado que en las últimas semanas se manifieste en episodios de tristeza y ansiedad, y es que una... ya es llorona ‘per sé’, pero últimamente todo me despierta una emoción descontrolada de la que me cuesta desprenderme. Hoy... quiero compartir una situación que me ha provocado satisfacción y desasosiego a partes iguales... Tengo una alumna ucraniana y una rusa en la misma clase. Desde que se desató este sinsentido no se habían visto y a las 8.10 de este lunes, sin mediar palabra, lo primero que hicieron es fundirse en un abrazo de los de verdad. Les he pedido permiso para hacer esta foto... Ya no he dado pie con bola en toda la mañana...".

*Por: Leticia Crespo. Profesora de 2º FPB del colegio El Buen Pastor de Zaragoza