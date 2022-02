Zaragoza exige a la DGA el pago de 2 millones de IBI tras desmarcarse del plan autonómico de apoyo a la hostelería

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA por las ayudas a la hostelería va a más. El último episodio ha sido la decisión del Consistorio de recurrir a la vía de apremio para tratar de cobrar a la administración autonómica 2 millones de euros correspondientes al IBI de edificios de la Expo. En un principio, este dinero debería haber servido para compensar parte de los 3,4 millones que debía aportar Zaragoza al convenio de ayudas a la hostelería y del que al final la ciudad se desmarcó.

La decisión municipal de recurrir al apremio ha causado malestar en la DGA. El Ejecutivo recuerda que existía un acuerdo por el que Zaragoza se sumaría al convenio de la hostelería y que los 3,4 millones que aportaría se haría a través de la compensación de deudas por recibos de IBI pendientes de edificios de la Expo (2 de la DGA, 1 de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial y 330.000 euros a la Delegación del Gobierno).

De hecho, el Ejecutivo autonómico decidió no recurrir la sentencia judicial que le obligaba a pagar esas cuantías con el objetivo de propiciar la compensación de los 2 millones y lograr un acuerdo (la sociedad de la Expo pagó en metálico su millón de euros y la Delegación del Gobierno, sus 330.000 euros).

Pero al final, Zaragoza no firmó el convenio, dado que su interventor rechazaba que recursos de la ciudad sirvieran para ayudar a empresas que, aunque tuvieran su sede social en la capital, explotaban su negocio principal en otro municipio, tal y como preveían las bases de la convocatoria. Fue el único ayuntamiento aragonés que no se sumó al plan autonómico.

Tras el desacuerdo y sin haberse compensado por tanto los 2 millones, el pasado 14 de febrero entró en la DGA una providencia de apremio, con el requerimiento de un listado de bienes y derechos para cubrir el importe de la deuda tributaria. Fuentes del Ejecutivo autonómico expresaron su "asombro" por recurrir Zaragoza al apremio, "una fórmula poco habitual entre administraciones, sobre todo después de haber firmado un acuerdo para utilizar ese dinero en una compensación de deudas". Recordaron además al Ayuntamiento que existe "un mecanismo de cooperación que es el consejo bilateral". Concluyeron que estudian solicitar el Consistorio el fraccionamiento o aplazamiento del pago.

La concejal de Hacienda, María Navarro, afirmó que al no firmarse el convenio «no se puede retener el pago». Indicó que una vez superado el plazo voluntario de pago se abre la vía de apremio de forma automática. Afirmó que la DGA tampoco ha pedido la suspensión ni otra fórmula de compensación tras no alcanzarse un acuerdo con el convenio de la hostelería. "Nosotros no miramos el destinatario. Si no se paga, se va al apremio sea la DGA o María la de Las Fuentes", declaró.