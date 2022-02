Los niños del CEE Jean Piaget buscan el empujoncito solidario que les lleve a París: "Sería una vivencia única para las familias"

Los niños de Infantil del CEE Jean Piaget están muy cerca de cumplir su sueño de conocer a Mickey, Minnie, Donald, Pluto y el resto de personajes de cuento con los que están trabajado de primera mano este curso. Sus tutoras, las maestras de Pedagogía Terapéutica del CEE Jean Piaget Raquel Muñoz y Patricia Vidal han lanzado una iniciativa de 'crowdfunding' con el objetivo de que estos menores puedan disfrutar de una oportunidad "única" para muchas familias de este centro de Educación Especial.

"Nuestro mayor objetivo es convertir esta iniciativa, que parte de un proyecto educativo que trabajamos desde el aula, en un viaje familiar. Al fin y al cabo, la mayoría de ellas dedica sus recursos económicos a terapias y diferentes ayudas técnicas que precisan sus hijos. Y esa parte de ocio se queda siempre más descuidada. No porque no quieran, sino porque por recursos, logística o falta de acompañamiento no pueden hacerlo", explica Raquel Muñoz, una de las impulsoras de este reto solidario abierto a través de 'Gofoundme'.

La campaña de micromecenazgo parte de un proyecto educactivo impulsado por las maestras de dos aulas de Infantil del CEE Jean Piaget, que han ideado toda una dinámica de aprendizaje inspirada en personajes de Disney para despertar el interés y la motivación de estos niños a través del juego. "Se nos ocurrió a principio de curso, cuando fuimos tutoras de una clase de nueva incorporación con niños que era la primera vez que venían a un centro de Educación Especial. A raíz de conocerles y ver las canciones que nos pedían, la ropa que traían (uno te venía entero de Disney con el chándal de Mickey, el otro con la mochila o la camiseta de Minnie... Vimos el interés que había en ese tema y decidimos explotarlo como detonante de su aprendizaje", cuentas estas maestras, especialistas en Pedagogía Terapéutica.

"Los chicos están súper motivados con este proyecto. Les encanta Disney... así que pensamos ¿por qué no hacer este viaje, si para muchos podría ser una oportunidad única en la vida?"

A través de este proyecto, que se prolonga durante todo este curso, los alumnos de 3 a 8 años del CEE Jean Piaget han realizado diferentes "misiones" pedagógicas dirigidas por sus personajes favoritos. Cada uno de ellos se relaciona con un campo semántico distinto. "En octubre -explica Raquel- trabajamos de la mano de Ratatouille la comida. Salimos con ellos a comprar, hicimos talleres de cocina...", explica. En noviembre fue el turno de Minnie, que les ayudó a crear las bolsas de 'Mickey Mouse' donde guardarán todos los trabajos que realicen hasta final de curso. "En diciembre creamos nuestro portabombones de Olaf y ahora en febrero estamos haciendo disfraces de calabaza, ya que los chicos van a conocer a la Cenicienta. Además, todos los meses recreamos un cine. Unos alumnos hacen de vendedores de entradas, otros de quiosqueros que venden palomitas… Después compramos nuestros aperitivos y vemos juntos un trocito de la película que toque antes de hacer alguna actividad relacionada. La secuencia a la hora de trabajar siempre es la misma porque nos ayuda a nosotroas y a los niños saber qué va a pasar en cada momento. Lo único que vamos cambiando son los personajes", indican.

La maestra Raquel Muñoz con dos alumnas del CEE Jean Piaget en uno de los talleres del proyecto Disney. R. M.

La respuesta de los chicos a este mundo Disney que acompaña durante este curso su aprendizaje ha sido "decisiva" para que sus tutoras lanzaran este reto solidario. Reconocen que por las circunstancias del alumnado y de las familias, para muchos podría ser una oportunidad única. "Los chicos están súper motivados con este proyecto. Les encanta Disney, conocen todos los personajes. Así que pensamos ¿por qué no hacer este viaje, si para muchos podría ser una oportunidad única en la vida? Muchas de nuestras familias si no es ahora, no van a poder ir nunca. Nuestros alumnos son niños que necesitan unos cuidados especiales que muchas veces echan para atrás a las familias. A una mamá le puede dar miedo montar en un avión sola con su hija para un viaje tan largo... Pero al acompañarnos en este viaje una enfermera del cole, esas necesidades se ven más cubiertas y eso da tranquilidad a las familias", afirma Raquel, que destaca también el beneficio que puede tener esta actividad para sociabilizar en un entorno ilusionante para los niños.

"Para ellos, disfrutar de un viaje así con sus compañeros es muy especial porque es algo que no suelen hacer... Son chicos que siempre están en terapia o en alguna actividad individual más concreta. Compartir con sus compañeros una experiencia como es viajar dos o tres días a otro país y conocer a esos personajes animados con los que hemos trabajado en clase sería algo increíble para ellos. En octubre, cuando nos visitó Mickey al principio del proyecto, les cambió la carica... Verlos allí con todos sería también un sueño para nosotras", confiesa Raquel, que se muestra convencida de que van a conseguir recaudar el dinero por toda la repercusión que está teniendo. "Nos ha compartido muchísima gente por redes sociales; hemos tenido donaciones de gente anónima que no conocemos, ya no es el primo, el tío o el amigo de... Si no que verdaderamente hay gente a la que ilusiona tanto como a nosotras el proyecto. El alcalde de Zaragoza también nos grabó un vídeo en sus redes sociales pidiendo colaboración… Estamos muy contentas de que la gente realmente comprenda que el objetivo de este viaje es hacer feliz a las familias. Que disfruten del ocio y de sus hijos acompañadas de profesionales y que tengan una experiencia inolvidable. Porque el verles esa cara de felicidad que les van a ver hace que merezca la pena todo este trabajo extra", concluye esta maestra.

Isabel Martín, madre de Hugo (7 años): "Para mí este viaje es superación. Es quitar los límites que tiene asociada la discapacidad"

Isabel Martín y su hijo Hugo, de 7 años. Uno de los alumnos de Infantil del CEE Jean Piaget. I. M.

Hugo, de 7 años, es uno de los diez alumnos que participan en este proyecto educativo. Su madre, Isabel Martín, no encuentra palabras de agradecimiento por lo mucho que están haciendo estas maestras de Educación Infantil para hacer realidad el sueño de muchas familias, como la suya. En su caso reconoce que no sería la primera vez que visita París. "Yo estuve con mis otros dos hijos, pero con Hugo no me lo había planteado... Para mí este viaje es superación, es quitar los límites que tiene asociada la discapacidad. Lo más bonito del viaje es eliminar esos prejuicios que rodean a la demás gente. 'Pero y se van enterar?' o '¿De verdad os tenéis que ir hasta Disney?' '¿No os valía el Parque de Atecciones?' Pero, ¡y por qué no! Nuestros niños pueden hacer lo mismo que otros chicos, la única diferencia es que necesitan más apoyo. Este viaje es un reto de superación para muchas familias, y solo podemos que agradecer a los profesionales que lo han montado por no ponerse límites y querer normalizar este nuestro mundo", comenta la madre de Hugo, que habla también en nombre de otras madres.

Así pues, cuenta que en el centro hay también familias monoparentales para las que sería imposible hacer este viaje si no fuera por el colegio. "El otro día la mamá de una niña me decía: 'Yo este viaje no lo haría si no es de esta forma, saber que estarás en la habitación de al lado para mí es una garantía'. El acompañamiento es muy importante. Y más allá de la vivencia del propio viaje, para las familias es también un empujón para hacer otras actividades juntos. Al ser un cole de Educación Especial, que no hay en todos los barrios, los padres tenemos muy poquitos momentos de encuentro y esto puede servir de trampolín para conocernos más y sentirnos respaldados", comenta Isabel.

Concha Guiu, madre de Ana (3 años): "Es muy bonito que pongan en valor esa parte lúdica que nos sirve de respiro a las familias"

Concha Guiu junto a su marido y sus dos hijas. C. G.

Por su parte, Concha, la mamá de Ana Pardos (una de las peques del grupo), coincide con Isabel en que este proyecto es una "oportunidad única de viajar todos juntos" y subraya lo "agradecidos" que están todos los padres de ser partícipes de una iniciativa de 'crowdfunding' que reivindica la necesidad de "ocio inclusivo" y tiempo libre para estas familias. "Me parece muy bonito que pongan en valor esa parte lúdica que nos sirve de respiro. Las familias con discapacidad muchas veces nos encerramos porque encontramos una serie de barreras a la hora de viajar o de hacer cosas. Por distintas razones (económicas, de movilidad, médicas...) esta iniciativa nos une a todos. Patricia y Raquel, las tutoras de Infantil, nos han hecho contagiarnos y entusiasmarnos con este 'nuestro proyecto'. Como familia, no tenemos suficientes palabras de agradecimiento para el colegio y toda la gente que ha hecho posible que un sueño se convierta en realidad", concluye esta mamá.