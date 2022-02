El Carnaval da un pequeño respiro a las tiendas de disfraces: "Hemos sobrevivido gracias a la venta 'online'"

Hasta hace unas semanas no se sabía si se podría celebrar o no el Carnaval 2022, por los numerosos casos de la contagiosa variante ómicron, y ahora las tiendas profesionales de disfraces de Zaragoza han tenido que reforzar las plantillas por las ganas de celebración que tiene la ciudadanía tras el levantamiento de las restricciones sanitarias (ante la continua bajada de la incidiencia de la covid en Aragón).

A Mónica Zalba y su familia les gusta festejar el Carnaval y este lunes por la mañana estaba en Disfraces Bacanal buscando complementos para los trajes que ya compró hace dos semanas -en este establecimiento- para ella y sus hijas. "Después de un año, hay ganas de celebrarlo con precauciones. Yo me visto de pitonisa y mis hijas, de piratas. Ellas lo festejan el viernes en la escuela y después saldremos juntas el sábado (en el desfile organizado por los peñistas)", comenta.

Este 2022 los protagonistas son sobre todo los niños, tal y como apunta Pilar Bolea, responsable de Disfraces Bacanal. "Por el tema de los colegios. En los adultos está más parado por las limitaciones de aforo en carrozas y pabellones, al igual que en los pueblos limítrofes. Esta semana se espera mucho movimiento y confío en que a lo largo del año todo se normalice y podamos volver a como estábamos en 2019", dice Bolea, que destaca que la tienda física está más parada frente al 'boom' del canal 'online'. "A través de la web vendemos a toda España y Francia. Hemos sobrevivido gracias a la venta 'online'", subraya.

También para los hermanos Susana y Roberto Moros, propietarios de Disfraces Antifaz, la venta por internet está siendo importante. "En 2021 hubo pocas compras en tienda y dedicamos el tiempo a la página web (www.disfracesantifaz.com), que lleva trabajo. Ahora está dando su fruto y es una ayuda. Estamos vendiendo bastante 'online', sobre todo viene bien para la gente de los pueblos. En 24 horas reciben su compra en cualquier punto del país", aseguran.

Asimismo, Susana y Roberto Moros destacan que la gente tiene muchas ganas de fiesta, aunque recuerdan que todavía estamos en pandemia. "Hasta hace 15 días no sabíamos si iba a haber Carnaval y, de repente, hay movimiento. Para los profesionales del sector, es un pequeño respiro. No obstante, es un año de incertidumbre; el coronavirus no casa con las celebraciones. Mientras nosotros seguimos trabajando, aunque no nos acercamos a las cifras prepandemia. Y los grandes protagonistas son los niños; los padres se gastan una media de 25 euros por disfraz", indican.

Mientras, María Pilar Sancho, dueña de Disfraces Teresa, habla de que su negocio está remontando "un poco", sobre todo con la venta de disfraces por encargo (cuenta con una trabajdora). "El año pasado no vendimos ninguno al no celebrarse el Carnaval y este hemos aumentado un 30%. Nosotros nos hemos mantenido por los arreglos de prendas que hacemos; si fuera por los disfraces no hubiéramos sobrevivido. También alquilamos trajes regionales y medievales", informa.

Al mismo tiempo, Sancho explica que Zaragoza capital no es una plaza con gran tradición de disfraces en comparación con otros pueblos de la provincia o la comunidad y con ciudades como Cádiz. Y, al igual que los otros profesionales aragoneses del sector, comenta que los clientes están yendo con prisas a su tienda estas dos últimas semanas.

La propietaria de Disfraces Teresa, María Pilar Sancho, en su tienda de las Delicias. P. S.

Por otro lado, el caso de la compañía aragonesa Funidelia es distinto: solo vende por el canal 'online' y se ha convertido en una firma a nivel global, con presencia en hasta 50 países. En la actualidad cuenta con 45 empleados en oficina y otras 150 personas trabajan estos días en sus cuatro almacenes (en Plaza en Zaragoza, en Lyon (Francia), Colonia (Alemania) y Boras (Suecia). "Este es un negocio estacional y Carnaval es el periodo más fuerte. Este lunes es el día del año con más pedidos: unos 15.000. España va como un tiro, está en los mejores niveles de venta", avanza Carlos Larraz, consejero delegado de la empresa.

Este directivo comenta que lo más difícil de gestionar es la incertidumbre por el virus. El año pasado sufrieron una caída del 45% en la facturación (de 23 millones en el año fiscal 2019-2020 pasaron a 12,5) y este esperan superar los 20 millones. "El sector cayó mucho en ventas, pero las tiendas 'online' se salvaron un poco más. Para nosotros, este es un año complicado pero con fortuna. A nivel de rentabilidad es el mejor en cifras históricas, aunque facturemos menos que nuestro mejor año fiscal. Caer un 45% es difícil de lidiar y eso nos obligó a gestionar mejor lo que hacíamos y a trabajar mejor (redujeron oficinas y personal y cambiaron almacenes). De aquí saldremos más fuertes", resalta.

Los más demandados

La compañía acaba de firmar un acuerdo de licencia con Netflix para comercializar disfraces del Juego del Calamar, que además lanza segunda temporada este año. Este es uno de los más demandados junto con los de Harry Poter. "No hay grandes cosas que nos haya llamado la atención en cuanto a tipos de disfraces. La gente pilla lo que puede", apunta Larraz.

Disfraz del Juego del Calamar. Funidelia

Mientras, los dueños de Disfraces Antifaz cuentan que los más solicitados este año por sus clientes son los de Superhéroes (Marvel y DC Comics) y de vikingos. A ellos hay que sumar, tal y como indica la encargada de Disfraces Bacanal, los del disfraz de 'Encanto' (el último estreno de Disney para el público infantil) y los de personajes de videojuegos. En cuanto a los precios, la media es de 15 a 20 euros. "Y la horquilla va de los seis a los 50 euros", añade Roberto Moros.