El Ayuntamiento de Morés devuelve la fianza del bar municipal a pesar de un informe que lo rechaza

La devolución de la fianza del servicio de bar municipal en la localidad de Morés, en la comarca Comunidad de Calatayud, ha originado una pequeña marejada política. Hace casi un mes, la alcaldesa desde 2015, Esther Serrano (PP), presentó su dimisión "irrevocable" aludiendo motivos personales. Ahora, la exregidora, en redes sociales, alude a presiones de sus compañeros de corporación y partido para entregar el aval al anterior gestor del teleclub local, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, a pesar de tener un informe jurídico de la asesoría de la Diputación de Zaragoza en el que se pone en tela de juicio esa decisión.

"Para no hacer daño al pueblo, a mis excompañeros y al partido dije que eran motivos personales", explica en una publicación fechada hace dos semanas. En el mismo texto indica que "el motivo no es otro que me he negado a devolver un aval de 3.000 euros depositados en el Ayuntamiento por el anterior arrendatario del bar, como fianza que le obligaba el contrato que suscribió. Me negué porque su deuda es superior", argumenta. Sin embargo, en un pleno, el resto de los miembros de su lista aprobaron por mayoría "suspender el pago de las mensualidades del alquiler, los recibos de luz y del alquiler de la carpa", aludiendo a las circunstancias derivadas de la pandemia.

NOTICIAS RELACIONADAS La alcaldesa de Morés (PP) deja el cargo por motivos personales tras seis años

En el documento del área de Asistencia de la DPZ, al que ha tenido acceso HERALDO, se apunta que aquel acuerdo "es contrario a derecho". "No se ajusta a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas aprobados y que son la ley del contrato, ni a la oferta presentada por el adjudicatario ni a la normativa aplicable", ahonda. En el mismo escrito, se recuerda que el gestor aceptó explícitamente todas las cláusulas, incluido el pago del canon y los recibos, al igual que un epígrafe en el que se apunta que el impago de un solo mes puede abrir la puerta a resolver el contrato.

Sobre lo adecuado de la decisión de anular los pagos de las mensualidades apelando a la normativa que se elaboró a nivel estatal por el estallido de la pandemia, el informe recuerda que "estas medidas extraordinarias para paliar las consecuencias del covid-19 se establecieron para los contratos vigentes a fecha 17 de marzo (de 2020), cuando la concesión del teleclub se firmó el 1 de octubre de 2020". Preguntado por si el aval le ha sido devuelto, el anterior gestor reconoce a esta redacción que "ya está solucionado y ya me han hecho la devolución del aval".

De igual forma, reconoce que no abonó ni una de las mensualidades ni tampoco los recibos y se justifica argumentando que "es lo que votaron y aprobaron en el pleno". "Alegué que era inviable llevar el negocio por los continuos cierres y restricciones, y aprobaron en pleno que no tenía que pagar nada", insiste. Al respecto de esta decisión y para confirmar si el aval había sido devuelto, la actual regidora en funciones, Azucena Lozano, afirmó que no tiene "nada que hablar" al respecto