El Ayuntamiento de Zaragoza y las peñas ultiman el desfile de Carnaval

La cuenta atrás para el Carnaval ha comenzado. Los peñistas volverán por fin a tomar Zaragoza en uno de los actos más esperados tras casi dos años sin apenas actividad, y ya ultiman los disfraces con los que desfilarán por las calles de la ciudad. A la espera del sí oficial de Sanidad, todo apunta a que, si las circunstancias no cambian, esta será, el día 26, la primera celebración que pueda llevarse a cabo –no sin limitaciones– desde la llegada de la covid.

Según informó la presidenta de Interpeñas, Eva Cerdán, ayer mismo el Ayuntamiento se puso en contacto con la entidad para avanzar en la organización del pasacalles en cuestiones como los horarios y los permisos que sean necesarios. En principio, contó que, como todos los años, comenzará en la plaza de San Miguel, donde se congregarán los participantes a la espera del pistoletazo de salida, y terminará en la del Pilar. Mientras, desde el Consistorio recalcaron que todavía falta contar con la confirmación oficial del Gobierno de Aragón, pero estimaron que llegará si la situación sanitaria no empeora. «Parece que no hay ningún problema, pero estamos a la espera», apuntaron fuentes municipales.

Por el contrario, recordaron, no ocurre lo mismo en el caso del jueves lardero. Tampoco es definitivo, pero todo apunta que el tradicional reparto de bocatines de longaniza que solían organizar tanto Interpeñas como la Unión Peñista no podrá llevarse a cabo por sus propias características, ya que un reparto masivo de comida y bebida no es lo más adecuado ante la pandemia.

Vuelve el Conde de Salchichón

Mientras, Zaragoza Cultural está trabajando en los últimos detalles del carnaval infantil, que tendrá como protagonistas al Conde de Salchichón y sus adláteres, el Caballero de la Hornilla, Don Carnal, Doña Cuaresma y la Mojiganga. También pendiente de la situación sanitaria, el singular grupo se dejará ver los próximos días 18, 19, 25 y 26 en los centros cívicos de San José, La Jota, Delicias y Santa Isabel, respectivamente.

Además, el domingo participarán en la fiesta de carnaval infantil que tendrá lugar en la plaza del Pilar, con diferentes actuaciones dirigidas a los más pequeños. A partir de las 12.00 comenzará el pasacalles con salida en la calle de Alfonso I, donde el Conde de Salchichón ofrecerá su tradicional pregón seguido de varios espectáculos de compañías locales.