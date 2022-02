Los vecinos de San Juan Bosco afectados por la redada: "Escuché un ruido, me asomé a la ventana y vi 20 coches de policía"

Los vecinos de San Juan Bosco de Zaragoza están "hartos" de que todos los sábado –desde verano– haya "peleas y botellones" en el entorno de la discoteca Garden.

"La noche del sábado estaba siendo muy tranquila pero de repente, escuché un ruido, me asomé a la ventana y vi 20 coches de policía", señaló una vecina de 85 años que vive en los bloques de encima de la sala de fiesta. Un agente vio a la mujer asomada y se acercó a hablar con ella. "Me dijo que me quedase tranquila y que descansase. Más tarde me volví a asomar y vi que tenían a muchos jóvenes en fila india y con papeles en la mano", contó.

Desde que el Garden se convirtió en discoteca por la noche, esta anciana aseguró que no duerme los sábados. "Como orinan por todos los sitios, yo me quedo en la ventana y les digo que no lo hagan porque los olores son muy desagradables. Algunos me hacen caso y otros me insultan y me dicen barbaridades", apuntó. En todo caso, subrayó que todos los fines de semana "pasa algo". "Cuando no hay una pelea con machetes, hay trapicheos con drogas", concluyó.

Carmen Santamaría vive también encima de la sala Garden. "Todos los fines de semana hay follón y viene la policía", aseguró. Los domingos por la mañana, cuando bajan a pasear, se encuentran la calle "llena de basura". "Dejan la zona muy sucia, con cristales por el suelo, papeles y todo tipo de residuos", señaló. Ambas vecinas aseguraron que se han presentado quejas al Ayuntamiento de Zaragoza para que se "solucione el problema".

Cerca de la sala de fiesta reside María José López. Vive en la Ciudad Jardín y cena con asiduidad en el bar de enfrente del Garden. "Todos los sábados hay una fila que da la vuelta a la esquina para entrar en la discoteca. Desde verano hay muchos conflictos la noche del sábado en esta zona", insistió.