En busca de la media naranja a 300km/h: "He tenido cuatro citas en el tren"

"He tenido cuatro citas en el tren, así que divertido". Entre risas lo contaba Patricia Torres. Ella era una de las decenas de solteras y solteros que este domingo aguardaban en el andén de la estación de Atocha de Madrid, al igual que otros tantos lo hacían en la de Sans de Barcelona. Todos se han subido a un vagón para conocer a sus compañeros de viaje, con opción a convertirse en compañeros de vida en el futuro, quién sabe. El destino de ese tren del amor ha sido Zaragoza.

Desde hace varios días -incluso semanas- los comercios incitan a comprar regalos para la pareja, en los grupos de WhatsApp se habla de planes románticos y la programación de televisión parece que la ha organizado Cupido. San Valentín está aquí, como todos los años; pero también el Día Mundial del Soltero, o 'San Solterín', como se llama popularmente, que es la víspera del 14 de febrero.

"Al final he estado con él, con él, con él..."

Y para celebrarlo, Ouigo ha organizado el "el primer 'speed dating' a 300 kilómetros por hora". Los jóvenes han partido de Madrid y Barcelona este domingo por la mañana y durante el viaje a la capital aragonesa han tenido varias citas con otros solteros. "Al final he estado con él, con él, con él -decía Patricia a la vez que señala a uno y a otro- Son gente maja, como mínimo sacas amistades".

Los participantes han ido rotando de acompañante, en unas citas de diez minutos. "He tenido varios encuentros en el viaje, pero me ha gustado una conversación muy buena que he tenido con Andrea -otra de las participantes-, me ha gustado. También con otras personas, pero me ha gustado mas con ella", ha confesado Unai Antino, otro madrileño que se había subido al Ouigo en Atocha.

"Para pasar un día perfecto y que sea una buena experiencia"

Unai se animó a esta iniciativa "para pasar un día perfecto y que sea una buena experiencia". Pero bueno, también para "buscar el amor, conocer a alguien". En cambio, Patricia Torres se apuntó por un amigo, pero él no ha conseguido ser seleccionado. "He estado a punto de no venir porque me daba vergüenza; de camino a la estación ha habido un momento que he pensado volverme, pero al final he tirado. Me parece una experiencia muy divertida", ha reconocido la madrileña, que se inscribió a través de las redes sociales.

Una vez en Zaragoza, los solteros de las dos ciudades han compartido un 'brunch' en La Clandestina. En las mesas unos se notaban más dicharacheros que otros. Las miradas de complicidad en unas mesas han contrastado con el silencio en otras. "Yo he jugado al fútbol muchos años", "de pequeño quería ser" o "a mí me gusta más" se escuchaba de mesa en mesa. Todos ellos jóvenes, veinteañeros y treintañeros, que han brindado con champán antes de comenzar a comer. Un café o té, una bebida de naranja, tostada con 'pan de la verdad', un yogur natural, un troceado de frutas, chancho viajero o unos huevos clandestina ha sido el menú de la cita, que ha terminado con una tarta casera. Después del 'brunch', una cita a solas, cara a cara, en una zona apartada.

Ouigo ha organizado esta actividad para celebrar 'San Solterín' y apostar por las relaciones a distancia. "Ya no pueden considerarse una relación a distancia", defienden desde la compañía al tener precios económicos y con un tiempo de viaje entre ambas ciudades de pocas horas. "Todas las marcas apuestan por San Valentín y nosotros, como hemos venido a democratizar la alta velocidad y confiamos en que queremos llegar a todo el mundo, hemos decidido celebrar San Solterín", ha explicado Rocío Jiménez, 'product manager' de Ouigo.

"Había algunos que ya estaban intimando, así que parece ser que va a surgir el amor"

"La gente desde el principio ha estado superdispuesta, muy abierta y muy contentos. De hecho, había algunos que ya estaban intimando, así que parece ser que va a surgir el amor", ha celebrado Jiménez. Para las parejas que lleguen a buen puerto, Zaragoza puede ser un lugar de encuentro, han planteado desde la compañía. "Zaragoza está bien, me gustaría conocer un poco el centro. Si va bien la experiencia, volveré", ha indicado Unai. Pasadas las 15:00 parten de nuevo a sus ciudades de origen, tal vez con alguien en el corazón, con quien celebrar San Valentín este lunes.