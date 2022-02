PP-Cs cierra filas con Vox para aprobar el presupuesto de Zaragoza para 2022

A la espera del trámite plenario del próximo 16 de febrero, el gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado filas con Vox este viernes para aprobar en la comisión de Hacienda el presupuesto de 2022. Lo ha hecho sin apenas aceptar enmiendas de la izquierda (solo se han aprobado 6) y con un mensaje de autorreivindicación de toda su acción política. “Hoy aprobamos unos presupuestos de sentido común”, ha dicho la responsable del Área, María Navarro. Frente a esto, la izquierda, que ha votado en contra, ha dicho que las cuentas “están fuera de la realidad” y que incluso dificultan el acceso a fondos europeos.

Respecto al documento aprobado este viernes, el presupuesto de 2022 suma un total de 837,5 millones de euros, un 1,6% más que en 2021, de los que 79 son para inversión. En su presentación, Navarro explicó que las cuentas consolidan el proceso de reducción de la deuda y la bajada de impuestos y ha subrayado el “récord” en gasto social (97 millones de euros) o los fondos destinados para Servicios Públicos (190 millones).

Ha relatado obras previstas, con proyectos como el de la avenida de Navarra y Cataluña o la operación asfalto, el incremento de un 7% en Cultura o las previsiones para rehabilitación de vivienda (8 millones). Ha citado los nuevos equipamientos que prevén la cuentas, como la escuela infantil de Parque Venecia, o el plan especial para mejorar el entorno de Pignatelli.

“Es un buen presupuesto y pondremos nuestro empeño en ejecutar lo máximo posible”, ha dicho Navarro. Por su parte, Carmen Herrarte de Ciudadanos, ha dicho que el presupuesto “sanea las cuentas, tiene mayor inversión, mejora los servicios públicos y baja impuestos”.

Vox, clave de la estabilidad política del gobierno municipal, ha tenido una presencia destacada en el discurso de Navarro. De hecho, el gobierno PP-Cs ha presentado 22 ‘autoenmiendas’ para convertir en partidas el acuerdo presupuestario con la formación de extrema derecha. Salvo algunas discrepancias pactadas, el gobierno también ha apoyado la gran mayoría de las enmiendas parciales presentadas por su socio. Incluso ha suscitado sonrisas al subrayar que “todavía” no está en el gobierno. “Vox ha hecho propuestas de sentido común, sí ha trabajado unas enmiendas posibles en beneficio de la ciudad”, ha dicho.

Fiel a su estilo, Vox ha tratado de marcar ciertas diferencias en busca de un espacio propio, como cuando ha sugerido que el presupuesto que iba a aprobar “es disfuncional, no adaptado a las necesidades reales”, pero al final ha matizado sus palabras y ha acabado asumiendo la realidad de los números. “Vamos a aprobar este presupuesto porque es necesario. Y el que propondrían ustedes sería peor. Ya tenemos la experiencia de lo que ocurre cuando el presupuesto lo hace la izquierda”, le ha dicho el portavoz de Vox a PSOE, ZEC y Podemos.

Durante la celebración de la comisión, un grupo de representantes de entidades vecinales y sociales han estado protestando contra la propuesta del gobierno PP-Cs. Y la izquierda ha esgrimido las críticas de estos colectivos para subrayar que las cuentas “están fuera de la realidad”. Ros Cihuelo, del PSOE, ha sostenido que son unas cuentas están elaboradas “a retazos, a pegotes, sin dar una imagen global de la ciudad”. Es más, ha sostenido que con estas cuentas “no se va a captar la atención de la UE para captar fondos.

Alberto Cubero, de ZEC, ha dicho que este presupuesto responde a las exigencias de “Casado, Abascal y Arrimadas” y no a “un modelo de ciudad”. “Es un presupuesto de derechas en clave nacional”, ha afirmado. Fernando Rivarés ha dicho que estas cuentas “no atienden las necesidades de la gente” ni la realidad de “los barrios abandonados”. “Es un presupuesto irreal”, ha dicho Rivarés.

Magaña no asiste y Podemos pacta enmiendas con Vox

La sesión ha tenido varios elementos sorprendentes. Por un lado, el concejal no adscrito, el exedil socialista Ignacio Magaña, no ha asistido a la sesión, aunque este hecho no ha afectado a las votaciones. Por otro lado, se ha producido una alianza táctica entre Podemos y Vox. La extrema derecha ha apoyado varias enmiendas de Podemos, las de naturaleza económica, y la formación morada ha aceptado algunas de las propuestas que formaban parte del pacto entre la extrema derecha y el gobierno.

Por otro lado, se ha producido un momento de tensión con unas palabras de Carmen Herrarte, que ha convertido en habituales sus alusiones a la banda terrorista ETA cuando se defiende de las críticas por sus pactos con Vox. En esta ocasión ha lamentado que la izquierda acuse al gobierno de ceder al “chantaje” de la extrema derecha.

“Vox no cambia presos por presupuestos. Tienen un delegado del gobierno en el País Vasco y un ministro del Interior gestionando privilegios de los asesinos de ETA. Vox no nos chantajea. Los que chantajean con pistolas encima de la mesa son sus socios”, ha dicho.

Esto ha suscitado protestas de la edil socialista Ros Cihuelo ha dijo que decir que el PSOE negocia con “una pistola encima de la mesa” es “una vergüenza”. “Usted sola se autocalifica diciendo estas barbaridades”, ha apuntado.