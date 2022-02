Un ciclista jubilado pide ayuda para encontrar su audífono: "Si fuera una cosa de 100 euros, pero vale unos 2.000"

Antonio Calavia, un zaragozano de 70 años, ya no sabe qué más hacer para encontrar el audífono que perdió el pasado domingo, 6 de febrero, cuando hacía ciclismo por los montes de Cadrete. Volvió al día siguiente al lugar donde está seguro que lo extravió, pero no lo halló; y ya ha ido dos veces sin éxito a la Policía Local de Zaragoza por si alguien lo hubiera llevado ahí. Por eso, este jubilado pide la colaboración ciudadana. "Me defiendo muy bien con él (está sordo del oído derecho); es importante para mí porque me ayuda a oír bien. Además, si no lo encuentro tendré que comprarme otro y es un dinero importante. Si fuera una cosa de 100-150 euros, pero vale de 2.000 a 2.500", apunta.

Tal y como explica este jubilado aficionado a la bicicleta, el domingo salió temprano de casa para hacer deporte por los montes de Cadrete. "Sobre las 10.30 hice un descanso en el mirador del alto de Las Planas, donde solemos parar muchos ciclistas. Ahí me quité el casco y la braga de cuello que llevaba para el frío y es cuando se me debió de caer el audífono. El aparato es de los que se colocan por detrás de la oreja, lleva un canalillo y es de color carne", detalla.

No fue hasta que regresó a su domicilio familiar cuando se dio cuenta del extravío y por eso el mismo lunes volvió sobre sus pasos para ver si había suerte. "Estoy convencido de que lo ha cogido alguien. Es un punto donde se apean muchos ciclistas y alguno lo encontró", señala.

Antonio Calavia, que lleva el audífono desde hace cinco años, pide que quien lo encuentre se ponga en contacto con él (a través del teléfono 976-492402).