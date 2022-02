Prudencia en el primer recreo sin mascarilla: “De momento no me la voy a quitar”

A pesar de ser el primer día sin que sea obligatorio el uso de la mascarilla en el recreo de los colegios, la mayoría de los alumnos del CPI El Espartidero de Zaragoza han optado por seguir llevándola. Solo los más pequeños -los de 1º de Primaria- han decidido quitársela.

El centro público El Espartidero mandó este miércoles un comunicado a las familias para recomendarles que los niños sigan utilizando los tapabocas, “siempre dentro de la voluntariedad de cada uno”, ha explicado el director y presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón, Ricardo Civera. “La mayoría de los alumnos opta por llevarla”, ha apuntado. La profesora de Música y secretaria del centro ha puntualizado que “los niños tienen ganas de quitársela, pero los padres les han advertido de que no lo hagan”.

“De momento no me la voy a quitar. Cuando necesite respirar me apartaré un poco y me la bajaré, pero solo un rato”, ha asegurado Yara, de 11 años. Su amiga, Sara, de la misma edad, ha opinado lo mismo. “Mi madre me ha dicho que no me la baje y le voy a hacer caso”, ha apuntado.

Diego y Valeria tienen 9 años y están en 4 de Primaria. “Cada uno tiene su opinión y voy a respetarla, pero yo no me la voy a quitar. Me he acostumbrado y no es un esfuerzo llevarla” ha señalado la alumna. Diego pasó hace poco tiempo la covid pero no considera que sea una razón para no utilizar la mascarilla. “No me molesta aunque haciendo deporte sí que es más incómodo llevarla”, ha añadido.

Por el contratio, Zoe y Nazaret, de 1 de Primaria tienen claro que no la van a utilizar. “Yo no la quiero llevar porque me molesta mucho”, ha dicho la primera.

Los alumnos de Secundaria prefieren llevarla para protegerse de la covid. “Me parece que es una medida precipitada. Hasta hace dos días teníamos tres compañeros confinados en casa”, relatan Maika y Gloria, de 16 años. En la calle no la utilizarán si pueden guardar la distancia de seguridad con el resto de viandantes pero en el colegio, sí. “Aquí es imposible estar distanciado”, añaden.

Jorge, Asier y Miguel, los tres de 13 años, han pasado el primer recreo del día jugando al ping pong. “No me importa que la gente se la vaya a quitar, yo de momento no creo que me la baje”, ha apuntado Asier.

Los profesores apoyan el comunicado del colegio

"Si los más pequeños se quitan la mascarilla es muy probable que la pierdan entonces es un asunto complicado. Ahora ya están acostumbrados a llevarla. Con el tiempo, seguramente se la irán quitando pero estoy segura de que más de la mitad de los alumnos no saben si quiera que a partir de hoy no es obligatorio llevarla", ha selaka Miriam Martín, profesora de Audición y Lenguaje en varios cursos de Infantil y Primaria. Según esta profesora, se trata de una medida "precipitada" porque los alumnos "no están vacunados con la pauta completa". Los profesores apoyan la recomendación del centro de utilizar el tapabocas. "Están de acuerdo con el comunicado que mandamos a los padres", ha sostenido el director.