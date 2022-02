Un hotel de Calatayud acusa a dos camareros de sisar de la caja durante varios años

La Audiencia de Zaragoza juzgó este lunes a dos exempleados del hotel Monasterio Benedictino de Calatayud como presuntos autores de un delito de estafa. Fueron los propios responsables del establecimiento quienes denunciaron a estos dos camareros a principios de 2019 tras sospechar que llevaban varios años quedándose dinero de la caja.

Según estos, lo hacían manipulando los tiques de las comidas o cenas que se pagaban en efectivo, engaño que les habría permitido estafar al menos 6.000 euros. Porque el propio contable del local reconoció que resultaba muy complicado calcular de cuánto dinero se habían apoderado en realidad.

El representante legal del hotel explicó este lunes al tribunal que fue el jefe de cocina quien hizo saltar la alarma al advertirles de que no coincidía el número de servicios que él preparaba con los que finalmente se cobraban.

Ello puso sobre aviso a la dirección, que acabó despidiendo a estos dos empleados, Mariana F. M. y Hassane B. A., tras ver a través de una cámara como ella se metía al bolsillo dinero extraído de la caja.

"Ese dinero era el de las propinas. Yo sabía perfectamente que la cámara estaba encima de la caja y hubiera adoptado precauciones si hubiera estado robando", se justificó este lunes la mujer, quien aseguró que tanto ella como su entonces pareja fueron despedidos "injustamente".

Según los acusados, les dijeron que debían 6.000 euros y que si lo devolvían no los denunciarían. "Pero no aceptamos el acuerdo porque no habíamos robado nada", indicaron. Ahora, se enfrentan a penas de prisión.