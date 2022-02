Las Fuentes reclama que el presupuesto municipal para este año recoja más fondos para el barrio

La Asociación Vecinal Las Fuentes de Zaragoza ha elaborado un documento en el que recogen las propuestas que consideran que deberían contemplarse en los próximos presupuestos municipales ya que ven que su barrio “no aparece para nada”, según denuncia el presidente, José Ramón González. Precisamente, para pedir más inversiones en el barrio, los vecinos de Las Fuentes han convocado una concentración este domingo a las 12.30".

“Hay un montón de proyectos que están empezados, a medio hacer, que vienen de otros años y creemos que habría que dedicarles dinero y lo único que aparece es una obra en la calle Belchite que es una reforma de tubería que tiene más que ver con el mantenimiento habitual que con una inversión en nuestro barrio y nos preocupa porque hay bastantes cosas que creemos que se pueden y se deben acometer y que no reciben ni un euro de los presupuestos municipales”, denuncia González.

El documento en cuestión recoge demandas como mantener partidas económicas que permitan continuar con las fases siguientes de la remodelación del Parque Torre Ramona, plantar más árboles en el barrio, restaurar la capilla de la antigua Torre Ramona, crear el Parque agrícola Las Fuentes o potenciar el comercio de proximidad, entre otras.

Se ha enviado a los diferentes grupos políticos “para que lo puedan tener en cuenta a la hora de negociar las modificaciones de los presupuestos”, recalca González.

“Con una población de casi 43.000 habitantes, Las Fuentes se sitúa al este de la ciudad y constituye uno de los barrios obreros cuyo desamparo, bajas rentas y comercio en declive, lo sitúa en la pendiente de la marginalidad y la exclusión. Consideramos que Las Fuentes no debe quedar al margen de los Presupuestos Municipales que deben incluir partidas que vengan a solucionar algunas de sus carencias”, exponen en el documento.

Uno de los temas que más importa a la asociación es el parque Torre Ramona. “Se comenzó a plantear un proyecto de remodelación en varias fases. La primera fase se hizo, pero quedaban cosas por concluir y no se ha asignado dinero para otras fases”, lamenta González. En el documento señalan que “es necesario mantener las partidas económicas que permitan continuar con las fases siguientes, terminar los acabados pendientes (dotación de bancos, etc.) y reparación y mantenimiento de la valla perimetral”.

Otro asunto que preocupa a los vecinos es la existencia de “unos 200 alcorques vacíos” lo cual es un problema también “para las personas de movilidad reducida que pasean por el barrio y pueden hacerse daño”, explica González. “En el barrio tenemos un arbolado potente en algunas calles, pero se han ido cortando algunos y hay alcorques vacíos. Hay que recordar que algunos de los árboles que se plantaron al principio no respondían a las necesidades urbanísticas del barrio como pinos o chopos y que ha habido que cortar porque destrozaban las aceras con las raíces y que, además, se hacen muy grandes y se vuelven peligrosos sobre todo en los días de cierzo”, expone el presidente de la asociación.

El Ayuntamiento anunció el mes pasado la plantación de casi 4.000 árboles en alcorques vacíos de Zaragoza y esperan que a principios de 2023 los 4.953 huecos de estas características que hay en toda la ciudad tengan nuevos ejemplares o queden ya clausurados.

Por otro lado, los vecinos de las Fuentes consideran que “queda pendiente también, un compromiso municipal para restaurar la capilla de la antigua Torre Ramona”. González expone que “el ayuntamiento se comprometió a catalogar el edificio de la capilla para protegerlo y eso sí que se ha hecho. Pero está pendiente le remodelación de toda esa parcela G-10 que ocupa Torre Ramona y el solar de al lado. Queremos que se destine dinero y se pueda diseñar para darle usos en el barrio para hacer actos en ese entorno”.

Fuentes consistoriales recuerdan que “ya se han hecho acciones para consolidar la capilla” y que, de hecho, “el proyecto recoge mantener la capilla, mantener los huertos con su valor simbólico e incluso mantener las bodegas que se han encontrado”, es decir, que “va más allá incluso de lo que solicitaban los vecinos”.

Una de las reivindicaciones históricas del barrio de Las Fuentes es la de construir un “equipamiento deportivo que dé servicio a todos los centros de enseñanza del Barrio” en la parcela G-10 que comprende el terreno que ocupa la Torre Ramona y la explanada adyacente. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que “se construirá un macro equipamiento polideportivo de titularidad municipal” ahí o en alguna otra zona del barrio por permuta. Destacan, asimismo, que se han tenido en cuenta las demandas de los vecinos.

Los vecinos piden que “las viviendas que se construyan en esa parcela sean alquileres sociales para jóvenes porque este es un barrio envejecido y creemos que hay que primar que personas jóvenes puedan vivir en el barrio”. Ya en diciembre, el consistorio anunciaba que Urbanismo daba luz verde al plan que prevé construir 165 viviendas en el entorno del parque Torre Ramona en Zaragoza, un plan que comprendía la reurbanización de la manzana entre las calles de Colegiata de Bolea, María de Aragón y Belchite, en el barrio de Las Fuentes y que contempla 135 viviendas libres y 30 de protección pública.

Los vecinos de Las Fuentes también recogen en el mencionado documento que “hay que afrontar de manera decidida la creación del Parque agrícola Las Fuentes contemplado en el Plan de Infraestructura Verde de 2017 para que pueda dotar a la ciudad de productos ecológicos de proximidad”. González recalca que “aquello quedó en el olvido y hay que recuperarlo. Cada vez es más importante el comercio de proximidad, los productos ecológicos, etc. Las Fuentes tiene una huerta y creemos que es una oportunidad histórica para recuperar este entorno”.

También piden poner en marcha la Marca Huerta de Zaragoza, aprobada en 2017. Sobre este tema, el consistorio se pronunció recientemente destacando que activar este distintivo “es una de las acciones previstas dentro de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza en las que se está trabajando”.

Por otro lado, desde la Asociación de Vecinos Las Fuentes creen que “el comercio de proximidad necesita potenciarse y ponerse en valor porque es uno de los pilares de los barrios de Zaragoza y, en concreto, de Las Fuentes. Es de lo que más vertebra nuestro barrio porque está muy envejecido y el comercio de proximidad es el que da servicio a todas las personas envejecidas más mayores y que no tienen posibilidades de plantearse comprar de forma online. Lo que vertebra un barrio es la proximidad y que tengas los servicios que necesitas”, expone González.

Respecto a la fábrica de Giesa, González añade que “se hizo alguna actuación y el año pasado había un dinero en el presupuesto para empezar el plan director pero no se ha ejecutado y parece que ahora no hay interés en dedicar dinero a la fábrica. El plan director que se elabore se tiene que llevar adelante, con la duración que haga falta, pero sin pausa porque se quedará si no en el olvido”.

Asimismo, consideran “de especial interés el incremento de la partida destinada a renovación de pavimento y aceras y entendemos que se debe hacer un esfuerzo por mejorar el alumbrado y la limpieza del espacio público. Sería necesaria la dotación de una partida que permitirá la ampliación del servicio de bicicleta pública Bizi, así como promover la segunda línea del tranvía”.