Los expertos desaconsejan retirar el carné a los mayores de 80 pese a los últimos accidentes mortales en Zaragoza 

La muerte de cinco personas en Valencia hace hoy una semana en un accidente de tráfico provocado por un hombre de 87 años que circuló durante cuatro kilómetros en dirección contraria y los atropellos mortales de dos octogenarios en los últimos días en Zaragoza han vuelto a disparar las alarmas. Y aunque estos siniestros se debieron a causas muy distintas, lo cierto es que han reavivado el debate sobre si debería fijarse una edad máxima para dejar de conducir. Sobre todo, ahora que las esperanza de vida es cada vez más alta.

Por su inmediatez en el tiempo, estos últimos y graves percances han puesto el foco sobre un colectivo de conductores que sin miedo a reconocer las limitaciones que impone la edad confiesa sentirse «injustamente» señalado. Y lo cierto es que tanto las estadísticas de siniestralidad como los expertos en seguridad vial parecen estar de su parte. Las primeras, porque revelan que en una ciudad como Zaragoza solo el 7% de las personas que sufrieron el año pasado accidentes superaba los 65 años. Y los especialistas en materia de Tráfico, porque coinciden en que sería desaconsejable privar a alguien del carné atendiendo solo a su fecha de nacimiento.



Edad de los conductores implicados en los accidentes ocurridos en durante

el año 2021 en Zaragoza capital

​

De 7 a 15 años​ 8 0%

De 16 a 20 años 80 2%

De 21 a 30 años 601 18%

De 31 a 45 años 1.110 34%

De 46 a 65 años 1.249 38%

Más de 65 años 234 7%​ ​





«Nosotros no somos partidarios de fijar una edad máxima, pero sí nos gustaría insistir en un mensaje: ponerse al volante de un vehículo requiere de unas aptitudes y unas condiciones psicofísicas. Más de un 95% de los accidentes de tráfico se deben al factor humano. Por lo tanto, hay que estar en condiciones óptimas para circular», remarca el intendente principal de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, Juan Manuel Maroto. Dicho lo cual, recuerda que los conductores mayores no solo son los que menos siniestros provocan, sino también los menos denunciados. «En general, son personas bastante cautas y respetuosas con las normas», apunta.

Y algo muy parecido piensa una de las responsables de la DGT en Aragón, Margarita Padial, quien considera que algunas limitaciones físicas se compensan muchas veces «con una mayor prudencia y evitando conductas de riesgo». Pero hace también una interesante reflexión: «Se dice que se trata de un colectivo vulnerable, pero somos los demás quienes en ocasiones los hacemos vulnerables. Por ello, es importante ser respetuosos con los conductores mayores y no generalizar. Si partimos de una buena educación vial , existirá un respeto de todos hacia todos los que compartimos la carretera».

Posibles injusticias

Por su experiencia como presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza, Sergio Olivera tampoco está a favor de retirar el permiso a cierta edad. «Creo que daría lugar a injusticias, porque no todas las personas envejecemos igual. Hay quien a los 80 tienes menos limitaciones que uno de 60 o 70», indica.«Vemos que la gente ahora se saca el carné más tarde, no a los 18 como antes, sino a los 26 o 27. Pero también la gente sigue conduciendo durante más años. Si los médicos hacen bien su trabajo en los reconocimientos y el conductor es honesto consigo mismo a la hora evaluar sus propias limitaciones, no hay necesidad de imponer una edad máxima», dice.

El director del departamento de Investigación de Centro Zaragoza, un instituto de referencia a nivel nacional en seguridad vial, coincide con los anteriores: la edad no debe ser un límite por sí sola. «Sobre todo, ahora que la tecnología está permitiendo mejorar tanto la asistencia a la conducción. Y si bien es una realidad que los sentidos se deterioran, particularmente la vista, que es el principal a la hora de captar información, los nuevos avances pueden suplir algunas carencias», indica Juan Luis de Miguel.

Como ejemplo, este ingeniero experto en seguridad vial cita los sistemas de ayuda al mantenimiento del carril o el de frenado autónomo. «El futuro inmediato viene marcado por la inteligencia artificial, con la lectura de señales. Los nuevos coches van a aprender a desenvolverse por sí solos gracias a los algoritmos. Y todas estas mejoras nos permitirán conducir a nosotros con seguridad durante más años», apostilla. Sin embargo, tampoco oculta que para que estos avances se traduzcan en una disminución de la siniestralidad entre las personas mayores se hace necesaria una mayor renovación del parque móvil.

Charla de la campaña Mayores Activos y Seguros en el centro Laín Entralgo de Zaragoza. Policía Local de Zaragoza

Jesús Artal: «Unas pruebas psicotécnicas más rigurosas ayudarían bastante»

A partir de los 65, el permiso de conducir se renueva cada 5 años. Y este periodo puede ser menor, dependiendo de las condiciones psicofísicas, por lo que es fundamental una correcta valoración de esas aptitudes. «Unas pruebas psicotécnicas más rigurosas ayudarían bastante. Porque no se exige lo mismo en todos los centros de reconocimiento», comenta Jesús Artal, representante del Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema). «No estaría de más que en estos centros se pidiera un informe del médico de familia, que es quien realmente conoce al paciente», señala, consciente de que, «a determinada edad, las facultades empiezan a verse afectadas». Desde el Consejo aplauden iniciativas como Mayores Activos y Seguros, impulsada por la DGT en colaboración con la Policía Local de Zaragoza y otras entidades y que, a través de charlas, conciencia al colectivo sobre hábitos seguros tanto como conductores como peatones.