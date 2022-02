Oposiciones bajo sospecha: las marcas que apuntan al posible amaño

El Ayuntamiento de Zaragoza irá a la Fiscalía ante las nuevas sospechas de fraude en otra oposición tras un caso detectado la semana pasada en otra prueba, donde un 25% de las preguntas tenían puntos en las respuestas erróneas.

En las diez primeras preguntas del test correspondiente a la prueba de la oposición de técnico medio en informática celebrada en 2018, solo tienen un punto final las respuestas incorrectas. En 8 de ellas, solo la acertada es la que no tiene punto final. En dos casos, hay dos opciones posibles sin punto. En el resto del examen hay respuestas con punto y final y otras que no lo tienen, por lo que no hay un tratamiento ortográfico unitario.

La prueba de la oposición de técnico medio en informática celebrada en 2018 en su parte teórica y escrita consistía en contestar a un cuestionario de cuarenta preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas sobre el contenido en cuestión, siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas. La oposición se calificó de cero a diez puntos, valiendo cada respuesta acertada como 0,25 puntos, las respuestas en blanco no penalizaban, las respuestas erróneas descontaban 0,0625 puntos del total.

Desde la primera pregunta salta la sospecha: "En su artículo 9.3 la Constitución garantiza:"

a) La libertad.

b) La soberanía nacional.

c) La unidad indisoluble de la Nación española.

d) La jerarquía normativa

La opción 'd' (que es la correcta) no lleva un punto final. ¿Casualidad? ¿Error? Lo cierto es que en las diez primeras preguntas del test correspondiente a la prueba solo llevaban un punto final las respuestas incorrectas.

Sirva de ejemplo también la segunda pregunta: "De acuerdo con el artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón corresponde la representación ordinaria del Estado en esa Comunidad Autónoma:"

a) Al Presidente de las Cortes de Aragón.

b) Al Presidente de Aragón

c) Al Delegado del Gobierno en Aragón.

d) Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

¿Adivinan cuál es la respuesta correcta? Por supuesto, la opción 'b' es la buena.

De las 40 preguntas, este presunto código se da solo en la primera cuarta parte del examen. En el resto de la prueba no llevan punto final ninguna de las opciones.