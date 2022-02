Cada año se producen más de un centenar de accidentes con patinetes en Zaragoza

Cada día se producen percances, incidencias, sustos… Accidentes de gravedad son menos comunes pero el pasado fin de semana dos jóvenes resultaron heridos graves en Zaragoza al sufrir sendos accidentes con los patinetes eléctricos en los que circulaban. Uno fue en el puente de La Almozara y el otro en la plaza de Aragón, uno contra mobiliario urbano y otro contra un autobús, lo que evidencia que los accidentes de VMP (vehículos de movilidad personal) no responden a un patrón que ayudaría a combatir una siniestralidad al alza.

“En España ya hay casi un millón de VMP, que se usan prácticamente a diario, y es evidente que cuantos más usos se le dé a un vehículo más probabilidades de accidente hay”, comenta Guillermo Royo, presidente de la Asociación zaragozana de vehículos eléctricos y de movilidad personal (Azuvemp). Aunque no existe un registro oficial con datos de siniestralidad de los VMP, la Fundación Mapfre se dedica a recopilar los accidentes que aparecen en los medios y calcula que en el último año la estadística se ha disparado por encima del 31,6%.

En el caso de Zaragoza la memoria de la Policía Local señala que en 2020 se produjeron hasta 101 accidentes de VMP, pero hay que tener en cuenta que se trata de un año de distorsión estadística pues la pandemia recortó mucho la movilidad, sobre todo, en los meses del confinamiento. En 2018 se habían registrado 24 accidentes y en 2019 -cuando se popularizó este medio de transporte- fueron 116. Afortunadamente los percances suelen ser leves pero eso no impide que en muchas ocasiones los usuarios acaben en el hospital, lo que está llevando a las distintas administraciones a debatir sobre la obligatoriedad de llevar casco o, al menos, chaleco reflectante, como prevé hacer el Ayuntamiento de Teruel. La nueva ordenanza, además, también obliga a que los patines estén provistos de luces y timbre.

Los cruces con escasa visibilidad y el mal estado del firme están detrás de la mitad de percances

La Policía de Zaragoza ha analizado la casuística de los distintos accidentes con patinetes que se dan en la ciudad y la primera de todas, causante del 22% de los golpes, es que los usuarios de la vía no respetan la preferencia del carril bici. Muchos se dan en giros a la derecha de turismos que no advierten que ahí hay una vía ciclista y, también, se produce con vehículos grandes como furgonetas o autobuses, que tienen ángulos muertos -lo indican incluso pegatinas fosforitas en su carrocería- en los que apenas pueden ver a estos otros conductores tan vulnerables. Otros motivos habituales de los accidentes en patinetes son las caídas a la calzada (fortuitas o debidas al mal estado del firme) y la colisión en pasos de peatones o por no respetar una señal de ‘stop’. Curiosamente, invadir el carril contrario o conducir en sentido opuesto no figuran como causas en el ranquin de las más comunes de los accidentes, aunque la percepción generalizada sea que muchas veces se conducen los patines de forma indebida o, incluso, temeraria.

En parte puede ser normal que crezca la siniestralidad porque, según las asociaciones ciclistas y de patinetes, el uso de estos medios ha aumentado hasta un 80% en Zaragoza en los últimos tres años. La prueba es que sigue habiendo un desabastecimiento de este tipo de vehículos ante la altísima demanda que, por ejemplo, volvió a repetirse la pasada Navidad (en los últimos tres años las ventas han crecido un 230%). “La bicicleta y el VMP están cobrando especial protagonismo dentro de las políticas de lucha contra el cambio climático y de recuperación económica y social tras la pandemia”, explican desde asociaciones como Pedalea o Bielas Salvajes. Además, celebran que el Ayuntamiento anuncie nuevos proyectos de carril bici en las reformas de la avenida de Navarra o en la prolongación de Tenor Fleta porque “en los últimos años parecían descartar la implantación de vías segregadas en favor del modelo de ‘carriles 30’, pero este se ha revelado poco eficaz para proteger a la bici y al patinete”.

Un informe coordinado por el zaragozano Jesús Monclús ofrece las primeras pruebas con dummies del impacto de patinetes eléctricos al chocar con un coche y en caso de atropello.

Un estudio de Línea Directa ratifica los datos recopilados en Zaragoza e indica que en torno al 50% de los siniestros de estos VMP son colisiones con otros vehículos y caídas a la vía. Las lesiones más habituales y peligrosas se producen en la cabeza y, sobre todo, en la cara. De hecho, es el temor a los traumatismos craneoencefálicos lo que está haciendo que la DGT estudie un cambio en la normativa para hacer obligatorio el casco, algo que, irremediablemente, desincentivaría el uso de los patinetes y podría cortar su expansión. Desde el área de Traumatología del Hospital Clínico de Zaragoza explican que las lesiones de patinete generalmente son más graves que las de bicicleta y suelen ser fracturas en las extremidades superiores: clavículas, húmero, codos, muñecas…

¿Cuáles son los puntos negros de la red viaria para los usuario de un VMP? “Muchos se comparten con las bicis, por ejemplo, los puntos con baja visibilidad en los carriles bici en las incorporaciones de los coches. Lo que sí se añade en el caso del patinete es el mal estado del firme: los patines tienen la rueda mucho más pequeña y lo que para una bici puede ser un bache y dar un bote en el sillín para un patinete puede implicar que te quedes clavado y salir catapultado”, explica Royo, que insta a un mejor mantenimiento del asfalto. “Se ha actuado en puntos negros poniendo aparcabicis en las plazas de aparcamiento previas a los cruces, lo que mejora la visibilidad. Pero hay que procurar también que el firme esté en buen estado porque el conductor de un patinete tiene que centrar su atención en muchos factores (señales, tráfico, pasos…) como para ir también mirando al suelo”.

Los patinetes no pueden ir por carreteras, túneles ni aceras, ni deben superar los 25 km/h

En los accidentes de patinete también hay otros dos factores a tener en cuenta. Por un lado, la velocidad a la que circulan, que si bien no debería ser mayor de 25 km/h, es habitual ver cómo algunos se ‘embalan’ y cualquier impacto a esa velocidad resulta terrible. Además de los conductores, quienes suelen salir peor parados son los peatones cuando son atropellados, dado que impactan contra la columna del patinete y después contra el suelo, con la posibilidad de dañarse seriamente las rodillas, el tórax y la cabeza.

Por otro lado, advierten los expertos de que el aparente fácil manejo del patín hace que lo usen cada vez más personas más mayores y la capacidad de reacción no es la misma en un chaval de 20 años que en una de 80. Según la memoria de actividades de la Policía de Zaragoza, el 64% de los accidentados tenían entre 21 y 45 años, pero también hay un 20% de mayores de esta edad que contrasta con el 16% de los menores, que podrían desconocer las normas de circulación. Por último, los responsables de Tráfico también hacen una llamamiento al sentido común y apuntan que si se manipula el sistema de limitación de velocidad o la batería del patinete no es difícil que se provoque un incendio o una explosión.