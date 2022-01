Las desperdigadas reliquias de San Valero

Algunos de los datos sobre la vida personal de San Valero no son muy nítidos. Se cree que procedía de Caesaragusta y que posiblemente su familia perteneciese a una clase alta. A pesar de llegar a ser arzobispo de Zaragoza, murió en el exilio. No obstante, no se determina con exactitud el lugar exacto. La mayoría de las investigaciones apuntan al entorno de Enate, en el Somontano, ya que en esa zona se hallaron los restos que se consideran del santo hacia el siglo XI.

Desde allí se llevaron las reliquias hasta Roda de Isábena, que en ese momento era la sede episcopal del Reino de Aragón. En la actualidad, en un altar de la cripta norte de la catedral de San Vicente Mártir y San Agustín se conserva una arqueta con las reliquias del santo. El cofre, tapizado, está adornado con esmaltes del siglo XVI que fueron robados por el famoso Eric el Belga, pero de los que se recuperó la mayoría excepto el central, que haría las veces de cerraja.

Cuando se abre se descubren varios restos óseos envueltos en telas, una casulla, la mitra –el tocado que cubre la cabeza en las celebraciones religiosas- y la túnica. Hasta hace algo más 900 años, en este lugar también se custodiaba la reliquia de un brazo del santo aragonés, una pieza que se envió a Zaragoza en 1121.

Concretamente el 20 de octubre de ese año llegó hasta la capital aragonesa el relicario en forma de brazo. Se trata de una estructura de la que se puede extraer la mano y en el interior se encuentra una caña de planta con restos óseos. Menos de medio siglo después llegó otra reliquia a Zaragoza: la cabeza. La historia de este episodio se relata de forma iconográfica en el altar de la Seo. Recientemente, el busto en el que se conserva ha sido restaurado y se ha exhibido para el disfrute de los zaragozanos.

Fuera de Aragón también se puede encontrar alguna reliquia, por ejemplo, en la iglesia de Ruzafa, en Valencia. Fue saqueada y destruida en 1936, entonces se perdió la pista a su reliquia de San Valero. Para suplir la desaparición, enviaron otra desde Zaragoza en 1940.

Zaragoza y la diócesis de Barbastro-Monzón, algunos de los lugares donde se tiene evidencia que se conservan sus reliquias, celebran la festividad de San Valero, sin embargo, no son las únicas dentro de las fronteras aragonesas. Estada, Velilla de Cinca, Bañón, Berge, Cañizar del Olivar, Castelnou, La Codoñera, Híjar, Los Olmos, Seno, Cariñena, Daroca y Ruesca se suman a la lista. Y también fuera de la Comunidad: en Lérida, Valencia y Guipúzcoa, donde en Mondragón se ha considerado patrón de los mineros desde la Edad Media.