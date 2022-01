Los vecinos de Santa Isabel lamentan que los presupuestos municipales no prevean la apertura de la calle Oeste y se sienten “ignorados”

El barrio de Santa Isabel lleva esperando la apertura de la calle Oeste desde el P.G.O.U. que se aprobó en 1986, una obra que, como recuerdan desde la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente de Santa Isabel, también se incluyó posteriormente en el P.G.O.U. aprobado en 2002. Tras constatar que en el proyecto de presupuesto municipal para 2022 no se ha destinado ninguna cuantía a esta apertura, desde la mencionada asociación se ha decidió presentar una alegación para que se habilite una partida para la apertura de la calle Oeste, algo que llevan esperando “más de 35 años”

La asociación ha enviado cartas a todos los partidos políticos para solicitar su voto favorable en esta alegación. Dicha obra consiste en la apertura de la calle de Salvador Valiente Aznar y la prolongación de la calle Oeste con el objetivo de facilitar el tránsito de vehículos, así como la creación de una obra ajardinada.

El presidente de la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente, Isaac Garza, recuerda que en el año 2007 se realizó el proyecto de obra, pero no se consiguió partida para su realización. En ese año “se ordenó el proyecto de la obra y la apertura de la calle Oeste, algo que no llegó a ejecutarse por las elecciones de aquel año. No obstante, los servicios técnicos siguieron con la expropiación y el tribunal de expropiaciones forzosas en abril de 2014 dictó sentencia que fue aceptada por ambas partes, de forma que esta se convirtió en sentencia firme”, exponen desde la asociación.

“En 2014, el jefe del Servicio de Administración de Suelo y Vivienda notificó al colegio de la Concepción, propietario del terreno afectado, la decisión del ayuntamiento de ocupar el terreno y autorizó la fijación de pago y ocupación. Desde entonces nos consta que la propiedad afectada está esperando la ocupación de los terrenos y que se realice la obra”, relata Garza.

“Hemos denunciado esta situación ante diversos alcaldes, los cuales no nos han dado solución al problema y nos sentimos ignorados”, añade Garza. También recalca que no hablan de “siglas ni partidos políticos” ya que creen que lo importante es realizar una obra que sería “buena para el barrio”. Por ello, en las misivas enviadas a los diferentes grupos políticos les exhortan a que “basándose en el sentido común y sin mirar colores políticos, voten por unanimidad aceptar esta alegación para que el equipo de gobierno habilite partida en los presupuestos de 2022” y poder realizar esta obra que llevan esperando más de 35 años.

Fuentes del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, exponen que “los terrenos en los que se plantea la apertura y la prolongación de la calle son privados en su totalidad” lo que “requiere su ocupación previa, con la tramitación administrativa que ello conlleva y el pago de los terrenos” y aclaran que “sin eso no se puede licitar nada”. Además, recalcan que “el proyecto requiere ser actualizado porque es de 2007”, si bien no aclaran si hay previsión de realizar dicha actualización del proyecto.

Por otro lado, Garza recuerda que en octubre publicaron una carta abierta al Justicia de Aragón, solicitándole ayuda con este tema. Desde esta institución recuerdan que existen dos expedientes idénticos, tanto en el contenido de la reclamación como en la contestación del Justicia a la administración y a la asociación. Uno data de 2017 y fue firmado por el anterior Justicia y otro de abril de 2021 año firmado por el Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández. En ambas contestaciones se exhorta al Ayuntamiento de Zaragoza “para que valore la posible inclusión de las obras en cuestión dentro de las próximas previsiones presupuestarias, a la vista de las reivindicaciones vecinales existentes al respecto”.

Desde la publicación de la carta en octubre, explican desde el Justicia que “no hay novedad”, aunque sí añaden que la asociación les ha seguido entregando documentación que han añadido al expediente. Recuerdan que no se puede hacer nada más y que la realización de este proyecto depende de “la voluntad política y los presupuestos municipales”. Garza lamenta que el Ayuntamiento “no haya escuchado” las exhortaciones del Justicia de Aragón.

La apertura de la calle Oeste, crearía “una zona verde” para el barrio y ayudaría a que los vecinos ganaran en “movilidad personal” y tuvieran “mejores conexiones dentro del barrio”, tal y como recuerdan desde la asociación.