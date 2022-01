La tensión entre Azcón y Ranera va a más en el Ayuntamiento de Zaragoza

Era uno de esos plenos condenados a pasar sin pena ni gloria a la vista del orden del día. Pero en estos tiempos de vídeo viral, siempre hay margen para la estridencia. Y así pasó este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Se tenía que hablar de la prorroga presupuestaria, pero la tensión se abrió paso y acabó con el alcalde, Jorge Azcón, echándole una monumental bronca a la líder de la oposición por haber escuchado que le llamaba "macarra" fuera de micrófono. Ella luego no acabó de aclarar si no había dicho o no, pero no lo negó.

El pleno estuvo marcado por los rifirrafes del alcalde con los partidos de la izquierda. Cuando se inició el debate sobre la prórroga del presupuesto, el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, reprochó al gobierno la gestión del proceso de negociación de un acuerdo en torno a La Romareda. El edil acusó al bipartito de "mentir" y "ocultar" información sobre este asunto y de "boicotear" las opciones de pacto. El alcalde le rogó que se ciñera al orden del día, pero justo después el representante de ZEC Alberto Cubero reprochó al regidor su forma de dirigir el pleno y de intervenir en cualquier momento del pleno y sobre cualquier asunto.

Jorge Azcón, en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este miércoles. Francisco Jiménez

El alcalde interrumpió al edil de izquierdas. "Yo puedo intervenir cuando quiero porque soy el presidente del pleno y así lo establece el reglamento", le dijo con severidad. Cuando volvió a hacer uso de la palabra, Cubero criticó al alcalde por "su falta de altura política". "Cuando toma la palabra vuelve a ser el peor portavoz de la oposición", afirmó el concejal.

Rifirrafe con Cubero

El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, acusó entonces al alcalde de hacer "una interpretación arbitraria y autoritaria del reglamento" por haber interrumpido a Cubero. El enfado del alcalde fue a más. No solo le acusó de desconocer el reglamento, sino que recordó la última polémica de Cubero. "Qué usted venga a pedirme que me disculpe con quien nos hizo ser noticia nacional por insultar gravemente al alcalde de Madrid tiene gracia. El señor Cubero va a ser ahora el adalid de la educación política. Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo va a ser nunca", ironizó Azcón.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, y el concejal socialista Alfonso Gómez. Francisco Jiménez

Cuando parecía que las cosas se calmaban, la edil de Cs Carmen Herrarte introdujo en su valoración de la prórroga presupuestaria los pactos del Gobierno socialista con ERC y Bildu. Para defender los acuerdos de PP y Ciudadanos con Vox, se dirigió a la bancada de la izquierda para decirles que son "socios del último dirigente de la banda terrorista ETA".

Del ‘carapolla’ de Cubero al ‘macarra’ de la portavoz del @zaragozapsoe. A falta de argumentos políticos, la izquierda radical se dedica a insultar en los plenos y las comisiones. La ciudad no merece esto. ¡Basta ya! pic.twitter.com/Ny2Gh07Wya — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 26, 2022

Incluyó en su argumentación los 800 asesinados y los 300 casos por resolver. "Dime con quien andas y te diré quién eres", les dijo a los ediles de la oposición mientras recordaba el atentado de San Juan de los Panetes. La izquierda se quejó por considerar que si Rivarés se había desviado del tema y había sido reconvenido por el alcalde, Herrarte también lo había hecho. Azcón no solo justificó a la edil de Cs, sino que aprovechó a lanzar otra andanada a la izquierda a costa de sus pactos con los "filoterroristas", además de poner en duda el liderazgo de Ranera.

Si quiere con un café le explico si creo que su actitud es de ser macarra o no. Pero jamás me oirá públicamente en un salón de plenos, con un micrófono abierto, decir a un alcalde o a un compañero esa expresión. Tendrá que demostrar su acusación. #yorespetolasinstituciones https://t.co/QjJDYJVuFb — Lola Ranera (@lolaranera) January 26, 2022

Fue cuando Ranera se habría referido a Azcón como "macarra" a micrófono cerrado, en el marco de un comentario a un compañero de bancada, aunque no quedó recogida en la grabación de la sesión. "No puede venir al salón de plenos a llamar macarra al alcalde. Le pediría que no insulte. No puede ponerse a la altura del señor Cubero y venir a insultar", dijo airado. Posteriormente, difundió el vídeo en sus redes sociales.

El incidente, que llegó un día después de una jornada de tensión por la operación Romareda y después del conflicto entre gobierno y PSOE por el recurso al Tribunal de Contratos de la licitación de la limpieza, evidenció que el enfrentamiento entre los dos se agrava conforme pasan los días. Este viernes también hay pleno municipal. ¿Será el segundo asalto?