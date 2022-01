El bilbilitano Javier Badesa revalida el primer premio en la fase aragonesa de la LVIII Olimpiada Matemática Española

Por segundo año consecutivo, el bilbilitano Javier Badesa, de 15 años y alumno de cuarto de la ESO en el colegio Santa Ana de Calatayud, se ha alzado con la victoria en la fase aragonesa de la LVIII Olimpiada Matemática Española, que tuvo lugar el pasado viernes en el edificio de Geológicas de la Universidad de Zaragoza y cuyos resultados se han hecho públicos este miércoles. Así, los participantes tuvieron que enfrentarán a un compendio de cuatro problemas.

Además de Badesa, como primer premio, en el podio le acompañan Alejandro Castillo, del colegio El Salvador de Zaragoza, y Marta Sierra, del colegio Santo Domingo Savio de Monzón. Además, Damián Tejero, del IES Lucas Mallada de Huesca; Miguel Ángel Arroyo, del IES Valle del Jiloca de Calamocha, y Alejandro Domingo, del colegio El Salvador consiguieron sendas menciones de honor.

"No me acostumbro a ganar, no", reconoce Badesa al superar una fase dirigida a "a alumnos de bachillerato", pero que se abre a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO "excepcionalmente, si son avalados por escritos por su profesor", explican desde la organización, la Asociación Taller de Talento Matemático de Aragón.

En su caso, explica que "siempre hay retos por delante y ahora mi objetivo está en la siguiente fase". Al igual que ocurre en el ámbito deportivo, estos resultados son fruto del trabajo constante: "Voy haciendo problemas con profesores que me ayudan para prepararme. La clave está en hacer ejercicios de ediciones pasadas", apunta.

En el horizonte, los tres primeros clasificados, Badesa, Castillo y Sierra, tienen derecho a participar ya en la fase final de la Olimpiada Nacional, que tendrá lugar en La Rábida, en las instalaciones de la Universidad Internacional de Andalucía entre el 31 de marzo y el 3 de abril. El curso pasado, Javier ya consiguió una medalla de plata.

Quienes obtengan los seis mejores resultados podrán ser miembros del equipo español de la LXIII Olimpiada Matemática Internacional, que se desarrollará en julio en Oslo, y también tendrán billete para participar en la XXXVI Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, fechada en septiembre.

Asimismo, las alumnas mejor clasificadas también tendrán opción participar, en febrero, en la prueba de selección del equipo español para la Olimpiada Femenina Europea (EGMO), prevista para abril en Eger (Hungría).