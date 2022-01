Juan Domingo Tardós, investigador del I3A, nombrado miembro distinguido del IEEE en Robótica

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en el marco de la sociedad de Robótica y Automatización -IEEE-RAS- ha nombrado socio distinguido (fellow en inglés) a Juan Domingo Tardós, catedrático del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza, donde imparte cursos sobre inteligencia artificial, visión por computador y aprendizaje automático, e investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) en el grupo de Robótica, Percepción y Tiempo Real (RoPeRT).

El IEEE cuenta con más de 400.000 profesionales asociados, de más de 160 países, y es la sociedad científica con mayor número de investigadores en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica. Todos los años hace nombramientos de socios distinguidos por sus contribuciones al conocimiento y a la sociedad en su conjunto. Cada nombramiento parte a propuesta de un socio, es informado por evaluadores externos expertos en el tema de trabajo del candidato, y finalmente decidido por un comité de la sociedad.

El nombramiento de Juan Domingo Tardós es el reconocimiento al trabajo realizado durante 25 años desde la investigación, la formación de estudiantes o la creación de comunidad en el ámbito de la Robótica. Se le otorga por sus contribuciones al desarrollo de algoritmos de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) con sensores visuales, que hoy se están aplicando en realidad virtual y aumentada, y en el funcionamiento de drones, robots o vehículos autónomos. “Son aplicaciones que hace diez años no existían, no sabíamos cuándo iban a ser factibles y están ya en la calle –explica el profesor Tardós -, cuando empezamos a investigar en SLAM no sabíamos si seríamos capaces de resolverlo, hoy podemos decir que lo hemos resuelto y que, además, lo hemos resuelto muy bien”.

El objetivo de esta línea de investigación es diseñar un algoritmo que, viendo las imágenes tomadas por una cámara, sea capaz de fijarse en determinados elementos de interés para calcular la trayectoria de esa cámara y al mismo tiempo construir un mapa de lo que tiene alrededor. En unas gafas de realidad aumentada, por ejemplo, sirve para saber qué movimientos está haciendo el usuario y, con eso, cambiar la representación de lo que está viendo adaptándolo a sus movimientos. Tiene que estar todo perfectamente sincronizado y calculado en tiempo real.

“Hemos desarrollado ya una versión de software tan avanzada que, dentro en una habitación somos capaces de calcular el movimiento de la cámara con un error inferior a un centímetro, es una precisión sin precedentes, nadie en la comunidad investigadora ha conseguido una precisión tan alta”, aclara el investigador del I3A.

El software que han creado se ha transferido ya a unas 20 empresas, se llama ORBSLAM, es propio de la Universidad de Zaragoza y lo han licenciado desde grandes empresas como Huawei hasta pequeñas 'startups'.

Los retos que tienen por delante como investigadores están en múltiples direcciones, en sanidad, donde el papel de los robots va a ser muy destacado, según explica, así como en el desarrollo de aplicaciones en el día a día. Juan Domingo Tardós está convencido del desarrollo que van a alcanzar los vehículos autónomos o los robots en la asistencia de personas.

En cuanto a la investigación que se hace desde la Universidad de Zaragoza “está muy internacionalizada, la inmensa mayoría de las tesis que se hacen aquí tienen mención internacional, quiere decir que el estudiante ha hecho estancias en algún laboratorio internacional y eso es fundamental para su formación”.

Destaca, igualmente, el nivel de la ciencia en España para la financiación con la que cuenta. “Probablemente, la investigación que hacemos en España sea de las más rentables del mundo en términos de resultados científicos. Lo que falta es que esa misma cultura de innovación realmente exista en el conjunto de las empresas”.

Juan Domingo Tardós Solano nació en Huesca, en 1961. Ingeniero Industrial, especialidad eléctrica (1985), y Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza (1991). Actualmente, es Catedrático en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), donde imparte cursos sobre inteligencia artificial, visión por computador y aprendizaje automático.

Sus líneas de investigación incluyen integración sensorial, robots móviles autónomos, localización y construcción de mapas (SLAM) con sensores de láser y ultrasonidos y SLAM visual. Es coautor de un libro y más de 80 artículos de investigación en estos temas, que han tenido un gran impacto internacional, lo que le convierte en uno de los investigadores españoles de robótica más citado.

Sus trabajos de investigación en SLAM visual han dado lugar a numerosos contratos de transferencia y asesoría con empresas, y a seis librerías de software registradas, propiedad de la Universidad de Zaragoza, que han sido licenciadas para su explotación comercial a empresas de Asia, América y Europa.