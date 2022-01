La calle Hayedo en Zaragoza se vuelve a atascar: "Estamos hartos", dicen los vecinos

Cuando parecía que después de 12 años la calle Hayedo iba –por fin– a reformarse, un nuevo recurso de la Diputación de Zaragoza –propietaria del terrero– tumba las esperanzas de los vecinos de la zona, que aseguran estar "más que hartos". La decisión de la DPZ de recurrir la cuantía fijada por el Jurado de Expropiación Forzosa, que amenaza con bloquear de nuevo las obras, es un "nuevo jarro de agua fría" para ellos.

Las diferencias entre el Ayuntamiento de la capital y la institución provincial por el valor de los suelos necesarios para la obra vienen de lejos. La institución provincial solicitaba 962.311,38 euros por un terreno de 365,31 metros cuadrados, mientras que el Consistorio estaba dispuesto a pagar 72.715 euros, alrededor de un 7% de lo que le pedían. A eso se sumó que la Diputación se negó a ceder los terrenos de forma anticipada, algo que hubiera permitido ejecutar la obra durante el año 2021 ya que el proyecto estaba finalizado y el área de Infraestructuras contaba con una partida de 350.000 euros.

Tras dos años intentando llegar a un acuerdo, el gobierno municipal optó por acudir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que fijó el justiprecio en 72.715 euros. De hecho, en su resolución, el Jurado señaló que el precio era inferior, 67.953,25 euros, pero fijaba la expropiación en el importe ofrecido por el Consistorio. Aunque parecía que a partir de ese momento la DPZ no iba a poner más trabas, esta semana, interpuso un recurso de reposición contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se aceptaba la Resolución del Jurado de Expropiación Forzosa y solicitó 93.269,23 euros por el terreno -20.000 euros más-, basándose en un informe técnico emitido por un ingeniero adscrito al Servicio de Recursos Agrarios.

Por el momento, las obras han quedado paralizadas. "Los que salimos perdiendo en todo esto somos los vecinos. Ellos tienen una lucha política pero realmente no les afecta. No han mirado por nuestro interés. Al no tener este esta calle arreglada tenemos que andar un kilómetro para cruzar de una zona a otra cuando en realidad está a 300 metros", señala Constancio Navarro, presidente de la Asociación de Vecinos ‘Vía Verde la Floresta’. Solicitan, junto con la AVV ‘Hispanidad’, una "explicación del entorno político o del propio Juan Antonio Sánchez Quero –presidente de la Diputación–". Por su parte, la DPZ no ha querido hacer comentarios sobre este asunto.

A día de hoy, la calle Hayedo termina de forma abrupta porque el tramo sin urbanizar está ocupado totalmente por la acequia del Plano. La idea del Consistorio era reformarla y conectarla con la calle Nuestra Señora de los Ángeles, lo que facilitaría el acceso a los equipamientos sanitarios, comerciales y educativos situados a uno y otro lado. Para ello, se pretendía crear un corredor peatonal verde.