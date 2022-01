Belloch: "Los jueces no pueden pretender sustituir al poder legislativo"

Siete años después de dejar la alcaldía, ¿cómo ve la ciudad?

Me gusta cómo era Zaragoza antes de cualquier intervención administrativa o política. No era fácil mejorarla. Lo estructural de la Expo ha salido bien. Me da la impresión de que había un periodo de inactividad, en que no había alcalde, pero parece que ahora lo vuelve a haber. Y eso es una cuestión que se tiene o no se tiene. Si el alcalde logra formar consensos en torno a los proyectos pendientes, triunfará.

Cuando dice que hubo un tiempo sin alcalde, ¿se refiere a Pedro Santisteve?

Sin duda. Lo poco que me llegaba me parecía asombrosamente insuficiente para un alcalde. Se metió en unas peleas…

¿Y cómo valora estos dos años y medio de Azcón?

Yo creo que por lo menos ha logrado que vuelva a haber un alcalde, alguien que pueda defender los intereses de la ciudad. Solo tiene una pega, que se ha hecho cargo también del aspecto orgánico. Eso puede ser un problema. Pude hacer cosas porque me fui de lo orgánico. Puedo estar equivocado, pero tener la función orgánica e institucional perjudica a alguna de las dos. Es un error.

¿Cree que Azcón debería dar el salto a la DGA?

Le obligarán si mi intuición no me falla. Tengo la sensación de que no tiene el PP un candidato real a la DGA, visto con absoluta frialdad y objetividad. La alcaldía es accesible, pero ganar a Lambán ahora me parece ingenuo. Lo sacrificarán. Puede pasar de todo, pero hoy por hoy Lambán ganaría las elecciones.

Si pudiera coger la vara de mando, ¿qué decisión tomaría?

La segunda línea de tranvía, porque multiplica el uso de la primera. El tranvía es el AVE de los medios de locomoción urbanos.

¿Cómo ve a la clase política actual?

Sin duda, hemos ido a peor. La gente valiosa no acepta ir ahora, porque la institución de la que se trate ha bajado la capacidad ética y política. La situación política es peor que en mi época. Entonces había escándalos, pero el Código Penal se aprobó sin ningún voto en contra. Eso hoy es inimaginable.

Después de los años de Gobierno de Sánchez, ¿cree que funciona este pacto del PSOE con Podemos, los nacionalistas y las fuerzas independentistas como Bildu y ERC?

Pactar con la izquierda tradicional no escandaliza a nadie. El problema es el nacionalismo, que en el escenario político tiene un peso excesivo. Es una pena que haya desaparecido o casi el proyecto de Ciudadanos.

¿España camina hacia la polarización, con la desaparición de Ciudadanos?

La actitud vacilante de la derecha tradicional, que encarna el Partido Popular, no está actuando de forma inteligente para el bien del país y se deja invadir absolutamente por la extrema derecha. Como siga así la indefinición del PP, como al votar en contra de un acuerdo que llegan los empresarios y los sindicatos sobre la reforma laboral, dejará que crezca más Vox. En la izquierda, a lo mejor tiene arreglo, porque la candidata in pectore Yolanda Díaz tiene valía y es una buena política. Podría aglutinar a toda la izquierda del PSOE y estabilizarse. La situación política es peor que en mi época. Entonces había escándalos, con los GAL, pero el Código Penal se aprobó sin ningún voto en contra. Eso hoy es inimaginable.

Juan Alberto Belloch, durante la entrevista. Oliver Duch

En Aragón, Lambán gobierna con Podemos, CHA y PAR.

Lambán es un político profesional y entiende la política parecido a como yo la entendí mientras ejercía. Está buscando permanentemente el consenso. Sacará mejores resultados que el PSOE a nivel nacional, si se presenta.

Usted se opuso a los indultos de los líderes del procés. ¿Qué efecto han causado en la Administración de la Justicia y en la política española y catalana?

Lo que más me sorprende es que el tema haya desaparecido. Parecía que era el final del mundo del gran debate y la gente ha pasado olímpicamente porque no hacen ni caso. Sánchez tiene bastante olfato político y ha dejado sin efecto la reforma pretendida de la sedición. Lo ha analizado y ha visto que no es necesario. El presidente en el exilio ha desaparecido del debate y hay una nueva clase política que les va a quitar el sitio.

¿Hay solución para Cataluña?

A corto plazo, no. El nacionalismo catalán ha aprendido que no es posible la independencia y no merece la pena meter las monedas en esa hucha. Por lo tanto deben pasar a ser un partido clásico del nacionalismo, con reivindicación de los temas propios y mejoras para su comunidad, como están haciendo los de Teruel Existe. Si volvieran a la carga antes de las elecciones, Sánchez no hay duda de que declararía el estado de excepción y sería una crisis de consecuencias devastadoras.

La pandemia ha abierto un nuevo debate jurídico. ¿Comparte la decisión del Constitucional de anular los decretos del estado de alarma?

En términos jurídicos, el Constitucional tienen razón; en términos políticos, no. Es un error que puede tener consecuencias para los jueces. Creo que se han convertido casi prácticamente en otro gobierno o en un gobierno alternativo. El Poder Judicial no puede ser el árbitro de unas competencias que corresponden al Ejecutivo y el Legislativo. Se puede sostener de manera doctrinal (la sentencia) y no es un disparate jurídico, pero tampoco demuestra la prudencia institucional. Hay asuntos pendientes hace tres o cuatro años del Constitucional, sin embargo esta sentencia ha salido corriendo.

¿Hace falta una ley de pandemias?

Sí, eso es evidente. El poder legislativo zanjaría el debate competencial y sería una medida positiva. Es difícil adoptarla ahora en medio de la melé, pero será una de las consecuencias que sacaremos todos de la epidemia.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, declaró que los jueces del TSJA se han movido por motivos ideológicos durante la pandemia. ¿Qué opina como juez progresista?

Los que hacen estas declaraciones son imprudentes. No he visto casos en que la ideología del juez se haya convertido en una resolución. A los políticos les diría que respeten el poder judicial y no digan cosas falsas que solo los desprestigian. Y a los jueces, advertirles de que deben tener un concepto muy estricto de sus competencias y no pretendan sustituir al poder legislativo.