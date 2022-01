El TSJA absuelve por falta de pruebas a un padre condenado por abusos a su hijo en Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha absuelto a Víctor José Campo Berdala del delito de abusos sexuales continuados a su hijo, de 9 años cuando se denunciaron los hechos, por el que la Audiencia Provincial de Zaragoza lo condenó a diez años de cárcel. El tribunal discrepa de la conclusión alcanzada por la Audiencia y entiende que las pruebas "no permiten afirmar la autoría del acusado con el juicio de certeza que exige toda sentencia penal condenatoria".

En el momento de denunciarse los presuntos abusos el matrimonio estaba separado y había establecido un régimen de visitas respecto al padre. El niño tiene diagnosticado un trastorno de déficit de atención, problemas en el desarrollo del lenguaje, un trastorno de ansiedad y alteraciones del comportamiento con rasgos de Asperger.

Tras la vista oral, la Audiencia dio por probados que había sufrido abusos durante una semana de febrero de 2019 que pasó con el padre. El chico se lo manifestó a su madre y luego se lo contó a personas de su confianza. Sin embargo, ahora el TSJA considera que no existieron tales abusos.

Al tribunal le surge la duda de si las patologías previas que padece el menor han podido influir o condicionar el dictamen, de las doctoras que lo examinaron (una de la fundación Vicky Bernadet y la forense Dolores Serrat). También duda de si el trastorno de estrés postraumático derivado de los abusos que diagnosticaron podrían estar relacionado con esas patologías.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal no dudan de que en el juicio hubo prueba, pero discrepan de la valoración que hace el tribunal, como planteó la defensa del acusado, la abogada Susana Gutiérrez. El fallo recoge que no existe propiamente un relato detallado de los hechos por parte de la víctima y no consta que el menor hiciese manifestación alguna delante del juez ni cuando fue explorado ni en la vista oral.

En el juicio, dice, se limitó a asentir las afirmaciones de las acusaciones y expresó su deseo de acabar cuanto antes el trámite. Y en cuanto a las declaraciones de la madre y profesores, el TSJA afirma que son "testimonios de referencia".

El tribunal añade que los informes de los psiquiatras y psicólogos que atendieron al menor antes y después de los hechos no pueden ser tratados como "verdaderas pruebas periciales" sino también como testimonios de referencia y que, en su función de psicólogos clínicos, "no pueden ni deben valorar" la credibilidad de las declaraciones del menor.

El TSJA cree que la Audiencia ha rechazado la "valoración más objetiva e imparcial" que hubo en la sala, que fue la de la psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Aragón. La profesional dijo que no se objetivaban datos que permitieran apoyar la hipótesis del abuso, que el niño no presentaba las características habituales en el abuso intrafamiliar y que no era descartable que, dadas sus características, hubiera podido malinterpretar algunas situaciones sobre las que, experimenta cierto rechazo (cosquillas, contacto en situaciones concretas...). Por todo ello, los magistrados tienen una "duda razonable" y absuelven.

La sentencia será recurrida ante el Tribunal Supremo por la acusación particular.